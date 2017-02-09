У Луцьку троє невакцинованих учнів вчаться вдома. ВІДЕО





Про це розповіла керівник управління освіти міськради Зіновія Лещенко, - повідомляє



З її слів, впродовж літа освітяни та медики обговорювали, як уникнути розповсюдження інфекційних захворювань. У підсумку ж ухвалили рішення: рекомендувати батькам вакцинувати своїх дітей, в протилежному випадку - обирати іншу форму навчання.



"Була домовленість така, що дітей без вакцинації і таких об’єктивних причин, щодо їх нездійснення, не будемо зараховувати до школи або рекомендувати батькам іншу форму навчання. Це означає, що батьки своїми силами забезпечують дітям навчання або залучають за свої кошти до того педагогів. Сімейне навчання – це ті діти, які в силу побажаннь батьків або не тому, що вони невакциновані, а тому, що так хочуть батьки – навчати їх вдома. В нас були такі випадки... Діти, які знаходяться на сімейному навчанні обов’язково мають здавати ті контрольні роботи, які передбачені програмою", – говорить Зіновія Лещенко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє луцьких школярів через відсутність у них необхідних щеплень перебувають на сімейній формі навчання за побажанням батьків.Про це розповіла керівник управління освіти міськради, - повідомляє Суспільне Волині З її слів, впродовж літа освітяни та медики обговорювали, як уникнути розповсюдження інфекційних захворювань. У підсумку ж ухвалили рішення: рекомендувати батькам вакцинувати своїх дітей, в протилежному випадку - обирати іншу форму навчання."Була домовленість така, що дітей без вакцинації і таких об’єктивних причин, щодо їх нездійснення, не будемо зараховувати до школи або рекомендувати батькам іншу форму навчання. Це означає, що батьки своїми силами забезпечують дітям навчання або залучають за свої кошти до того педагогів. Сімейне навчання – це ті діти, які в силу побажаннь батьків або не тому, що вони невакциновані, а тому, що так хочуть батьки – навчати їх вдома. В нас були такі випадки... Діти, які знаходяться на сімейному навчанні обов’язково мають здавати ті контрольні роботи, які передбачені програмою", – говорить Зіновія Лещенко.

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