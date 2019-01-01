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В обленерго відповіли на закиди про ігнорування проблеми зі щитовою у Палаці культури

В обленерго відповіли на закиди про ігнорування проблеми зі щитовою у Палаці культури
У ПрАТ «Волиньобленерго» відповіли на «закиди» посадовими особами Луцької міської влади щодо нереагування на ймовірну пожежу в Палаці культури міста Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі обленерго.

Зазначили, що у ПрАТ «Волиньобленерго» телефонні звернення записуються і товариство готове публічно їх оприлюднити за умови погодження сторони, яка зверталася.

Крім цього, зауважили, інженерні електричні мережі Палацу культури міста Луцька перебувають у балансовій та експлуатаційній відповідальності комунального закладу, це означає, що на підприємстві наявний експлуатаційний персонал, дії якого чітко регламентовані законодавством, у тому числі у випадку пожежі.

Нагадаємо, вчора увечері у Палаці культури Луцька через проблему з електрощитком задимілася будівля. Сьогодні, 25 вересня, під час сесії Луцькради депутати розповіли, що у «Волиньобленерго» не захотіли реагувати на повідомлення працівника Палацу культури про ймовірну пожежу.

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Теги: депутати міськради, відповідь "Волиньобленерго"
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