В обленерго відповіли на закиди про ігнорування проблеми зі щитовою у Палаці культури





Про це повідомили у пресслужбі обленерго.



Зазначили, що у ПрАТ «Волиньобленерго» телефонні звернення записуються і товариство готове публічно їх оприлюднити за умови погодження сторони, яка зверталася.



Крім цього, зауважили, інженерні електричні мережі Палацу культури міста Луцька перебувають у балансовій та експлуатаційній відповідальності комунального закладу, це означає, що на підприємстві наявний експлуатаційний персонал, дії якого чітко регламентовані законодавством, у тому числі у випадку пожежі.



Нагадаємо, вчора увечері у Палаці культури Луцька через проблему з електрощитком задимілася будівля. Сьогодні, 25 вересня,



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