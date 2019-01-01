На Волині вантажівка на смерть збила велосипедиста: просять опізнати чоловіка
Сьогодні, 12:37
На трасі поблизу села Ставок Ківерцівського району вантажівка Renault Magnum збила на смерть велосипедиста, котрий рухався в попутному напрямку. Поліцейські встановлюють особу загиблого.
Автопригода трапилась, 25 вересня, близько 21 години , - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Загиблий чоловік був одягнений у синьо-рожеву шапку, куртку синього та гранатового кольорів, сіру кофту, сині джинси, коричневі босоніжки. Рухався на велосипеді типу «дамка», сірого кольору іноземного виробництва.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити поліцію за наступними номерами телефонів: (8-03322) 742225, 050-240-81-84 або на лінію «102».
Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєсту досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
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Автопригода трапилась, 25 вересня, близько 21 години , - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Загиблий чоловік був одягнений у синьо-рожеву шапку, куртку синього та гранатового кольорів, сіру кофту, сині джинси, коричневі босоніжки. Рухався на велосипеді типу «дамка», сірого кольору іноземного виробництва.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити поліцію за наступними номерами телефонів: (8-03322) 742225, 050-240-81-84 або на лінію «102».
Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєсту досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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