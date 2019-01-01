На Волині вантажівка на смерть збила велосипедиста: просять опізнати чоловіка

На трасі поблизу села Ставок Ківерцівського району вантажівка Renault Magnum збила на смерть велосипедиста, котрий рухався в попутному напрямку. Поліцейські встановлюють особу загиблого.Автопригода трапилась, 25 вересня, близько 21 години , - пише ГУНП у Волинській області.За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.Загиблий чоловік був одягнений у синьо-рожеву шапку, куртку синього та гранатового кольорів, сіру кофту, сині джинси, коричневі босоніжки. Рухався на велосипеді типу «дамка», сірого кольору іноземного виробництва.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити поліцію за наступними номерами телефонів: (8-03322) 742225, 050-240-81-84 або на лінію «102».Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєсту досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.