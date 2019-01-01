За декілька місяців лучани здали 450 люмінесцентних ламп та майже 40 термометрів

З червня до вересня 2019 року жителі Луцька здали на демеркуризацію 450 люмінесцентних ламп та 37 ртутних термометрів.Про це повідомили у пресслжубі Луцькради.На виконання розпорядження міського голови «Про організацію у місті Луцьку екологічних заходів на підтримку всеукраїнської акції «Чиста Україна — чиста Земля!» та з метою недопущення забруднення навколишнього природного середовища небезпечними відходами провели передачу на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп та ртутних термометрів, які мешканці міста складували в спеціальних контейнерах.Ці контейнери виготовили за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища та встановили біля департаменту ЦНАП (вул. Лесі Українки, 35) та житлово-комунального підприємства № 11 (вул. Федорова, 9). З червня, коли востаннє здійснювалась передача даних відходів, зібрано 450 ламп та 37 ртутних термометрів. Оплату послуг провели за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Збір та передачу на демеркуризацію небезпечних токсичних відходів здійснило рівненське підприємство ТзОВ «Еко-Хелп», яке є багаторічним партнером міста у даній сфері діяльності.«В той же час, як одні свідомо виконують роботу по вилученню із наших домівок небезпечних відходів та цивілізовану передачу їх на переробку без шкоди довкіллю та здоров’ю людей, продовжуємо фіксувати випадки зловживань з боку окремих власників таких відходів», – зазначають у пресслужбі міськради.Також нагадують, що підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці відповідно до чинного законодавства зобов’язані самостійно укладати угоди з ліцензованими підприємствами, передавати відпрацьовані люмінесцентні лампи на утилізацію та оплачувати ці послуги.