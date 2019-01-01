У луцькому музеї створюють 3D зображення ікони для незрячих. ВІДЕО





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Фотограф Роман Гук розповів, роблять це, аби створити віртуальну модель пам’яток сакральної спадщини, яку можна буде побачити в мережі Інтернет. Також планують створити тривимірну модель однієї з ікон, аби сакральне мистецтво стало доступним незрячим відвідувачам музею.



Ікону Кондзелевича «Спас на веселці» оцифрують за допомогою 3D сканера та на основі отриманих даних створять модель для незрячих.



«Оцифровуємо її методом фотограмметрії, ми робимо точну 3D копію цієї ікони, яка в майбутньому буде видрукувана на 3D принтері, пласке зображення живопису ми переведемо в рельєф і вона буде доступна в експозиції для слабозрячих та незрячих людей. Крім живопису ми також скануємо усі сторони ікони, усі торці, люди зможуть відчути також зворотній бік, відчути на дотик усі втрати, сліди реставрації, шпуги, сліди від шашлю і сліди втручання, які з часом ця ікона зазнала», - розповів технічний директор проекту «YOV Kondzelevych» (м. Львів) Роман Гук.



«Ікона переведена у рельєф і буде супроводжуватися тифлокоментарем для незрячих відвідувачів. Фотографії з високою роздільною здатністю допоможуть в роботі дослідникам, мистецтвознавцям, реставраторам та студентам», - розповіла координаторка проекту Софія Ліщинська.



«Вчора був випадок: на одній іконі є маленькі історії, і там була дуже малесенька змія, яку без фотоапарата ми б не змогли розгледіти. Коли ми подивилися на комп’ютері то побачили, що з чаші вилазить змія. І її ідеально видно.», - зазначає Софія Ліщинська.



Мистецтвознавець Роман Зілінко розповів, що у Луцьку опрацювали усі 20 пам’яток авторства Йова Кондзелевича та майстрів його кола.



Загалом під час проекту опрацювали близько 100 творів, серед яких Богородичанський та Вощатинській іконостаси, які знаходяться у Національному музеї імені Андрея Шептицького.



Роман Зілінко показав фрагмент Вощатинського іконостасу, який нині перебуває у музеї волинської ікони.



«Іконостас Вощатинський до нас потрапив в 60-их роках. Майже повністю збережений. Оцієї ікони там не було. Одна з двох ікон пророчого ряду, якої бракувало в іконостасі. І працівники музею Волинської ікони цю ікону знайшли пізніше, ось недавно, вона тут зберігається. В нашому проекті ми будемо давати реконструкцію іконостасу, і можемо вмістити її в ту реконструкцію.І це буде цікавий момент, бо вважалось, що втрачена, що немає тої ікони.», - зауважує мистецтвознавець.



Крім цього, він додав, за результатами проекту усі нині відомі твори Йова Кондзелевича з описами мистецтвознавців будуть доступні на однойменному сайті. Виготовлені 3D макети Богородичанського іконостасу та ікони «Спас на веселці», передадуть у Музеї Волинської ікони.



Підкреслюють, проект є інклюзивним, реалізується за підтримки «Українського фонду культури».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Музеї волинської ікони фотографують та сканують твори Йова Кондзелевича й майстрів його кола.Про це йдеться у сюжеті Суспільного. Фотографрозповів, роблять це, аби створити віртуальну модель пам’яток сакральної спадщини, яку можна буде побачити в мережі Інтернет. Також планують створити тривимірну модель однієї з ікон, аби сакральне мистецтво стало доступним незрячим відвідувачам музею.Ікону Кондзелевича «Спас на веселці» оцифрують за допомогою 3D сканера та на основі отриманих даних створять модель для незрячих.«Оцифровуємо її методом фотограмметрії, ми робимо точну 3D копію цієї ікони, яка в майбутньому буде видрукувана на 3D принтері, пласке зображення живопису ми переведемо в рельєф і вона буде доступна в експозиції для слабозрячих та незрячих людей. Крім живопису ми також скануємо усі сторони ікони, усі торці, люди зможуть відчути також зворотній бік, відчути на дотик усі втрати, сліди реставрації, шпуги, сліди від шашлю і сліди втручання, які з часом ця ікона зазнала», - розповів технічний директор проекту «YOV Kondzelevych» (м. Львів) Роман Гук.«Ікона переведена у рельєф і буде супроводжуватися тифлокоментарем для незрячих відвідувачів. Фотографії з високою роздільною здатністю допоможуть в роботі дослідникам, мистецтвознавцям, реставраторам та студентам», - розповіла координаторка проекту«Вчора був випадок: на одній іконі є маленькі історії, і там була дуже малесенька змія, яку без фотоапарата ми б не змогли розгледіти. Коли ми подивилися на комп’ютері то побачили, що з чаші вилазить змія. І її ідеально видно.», - зазначає Софія Ліщинська.Мистецтвознавець Роман Зілінко розповів, що у Луцьку опрацювали усі 20 пам’яток авторства Йова Кондзелевича та майстрів його кола.Загалом під час проекту опрацювали близько 100 творів, серед яких Богородичанський та Вощатинській іконостаси, які знаходяться у Національному музеї імені Андрея Шептицького.Роман Зілінко показав фрагмент Вощатинського іконостасу, який нині перебуває у музеї волинської ікони.«Іконостас Вощатинський до нас потрапив в 60-их роках. Майже повністю збережений. Оцієї ікони там не було. Одна з двох ікон пророчого ряду, якої бракувало в іконостасі. І працівники музею Волинської ікони цю ікону знайшли пізніше, ось недавно, вона тут зберігається. В нашому проекті ми будемо давати реконструкцію іконостасу, і можемо вмістити її в ту реконструкцію.І це буде цікавий момент, бо вважалось, що втрачена, що немає тої ікони.», - зауважує мистецтвознавець.Крім цього, він додав, за результатами проекту усі нині відомі твори Йова Кондзелевича з описами мистецтвознавців будуть доступні на однойменному сайті. Виготовлені 3D макети Богородичанського іконостасу та ікони «Спас на веселці», передадуть у Музеї Волинської ікони.Підкреслюють, проект є інклюзивним, реалізується за підтримки «Українського фонду культури».

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