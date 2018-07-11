У волинській лікарні вперше вчать робити складні операції на судинах без розрізів в режимі «онлайн». ФОТО

На базі Волинської обласної клінічної лікарні стартувала перша на теренах краю науково-практична конференція з елементами майстер-класу «Сучасні ендоваскулярні втручання в лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень периферійних артерій різного ґенезу».Волинські та столичні медики з Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова та «Феофанії» спільно напрацьовують навички для допомоги хворим.За словами завідувача відділення інтервенційної радіології №2 ВОКЛ, така подія для Волині – нова. Конференція передусім направлена на практичні кейси, а не суху статистику.«Такого роду операції на нижніх кінцівках в Україні проводять досить мало. Суть їх полягає в тому, що проводять оперативні втручання при оклюзійно-стенотичних ураженнях, тобто коли є закупорення артерій нижніх кінцівок. Усе роблять без розрізів та за допомогою спеціального інструментарію, балонних катетерів та стентів», - поділився Юрій Легкодух.Так, сьогодні від ранку медики проводять три важкі операції, які транслюють онлайн, аби лікарі, що приїхали на конференцію та не беруть безпосердньо участь в операції, мали змогу обговорити хід операційного втручання. Усі три випадки – різні та по-різному складні, каже заввідділення інтервенційної радіології №2. Зокрема, волинянам проведуть операції на артеріях, що розміщення в животі, артеріях стегна та гомілки.Юрій Легкодух зауважив, що у лікарні вже робили подібні операції на судинах, однак випадки не були такими важкими. На сьогодні люди з якихось причин не хочуть звертатися до спеціалістів, намагаються вирішити проблеми самостійно або ж за чиїмось порадами, що призводить до значного погіршення стану. У той же час у Волинській обласній клінічній лікарні є спеціалісти та сучасне обладнання для лікування.Оперативні втручання ж на судинах проводять за допомогою рентген-ангіографічної системи «Філіпс», прибдання якої стало можливим завдяки реалізації у краї субпроєкту МОЗ і СБ «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу в Волинській області».«Обладнання – це все. Коли йде операція буз розрізу, всередині судини, то обладнання – це основа. Так ми бачимо атеросклеротичну бляшку, на скільки вона перериває простір, чи закриває його повністю чи просто перекриває 70-80% артерії. На цьому обладнанні ми можемо побачити, яка протяжність цієї бляшки, який краще вибрати інструментарій, як краще виконати цю операцію», - відзначив Юрій Легкодух.Такі операції – фактично нетравматичні і за день пацієнт може повертатися додому. До того ж, завдяки співпраці зі Світовим банком операції вдається здешевити в рази. Юрій Легкодух наголошує, що закупорення судин не можна вилікувати таблетками чи крапанням і таке лікування може призвести до ампутації кінцівок у майбутньому.Головний лікар Волинської обласної клінічної лікарнікаже, що на сьогодні у медзакладі виконують різні види оперативних втручань і для цього є все необхідне.«Такі операції, як роблять сьогодні на конференції, у нас виконують вже кілька років. Але питання в тому, що напрацьовують нові підходи, нове накладання швів. Чим більше фахівець виконує таких операцій, тим більш професійним він стає. Наші лікарі постійно вчаться у проводять стажування як в Україні, так і за кордоном. У цьому році 48 спеціалістів пройшли міжнародне стажування. Ураження судин займають чільне місце у статистиці недуг в області. Якщо не робити операцію, то це призведе до ампутації. Уявіть собі протезування судини - людина стає фізично повноцінною і може далі виконувати будь-що», - наголосив він.