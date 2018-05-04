На Волині автівка врізалась у дерево: постраждало четверо людей





Автопригода трапилася близько другої години ночі, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Камінь-Каширського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.



У результаті ДТП водій та троє пасажирів автомобіля, усі жителі цього ж району, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Грудки Камінь-Каширського району Volkswagen LT 35 врізався у дерево. Внаслідок ДТП травмувалося четверо осіб.Автопригода трапилася близько другої години ночі, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Камінь-Каширського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.У результаті ДТП водій та троє пасажирів автомобіля, усі жителі цього ж району, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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