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На Волині автівка врізалась у дерево: постраждало четверо людей

На Волині автівка врізалась у дерево: постраждало четверо людей
На автодорозі у селі Грудки Камінь-Каширського району Volkswagen LT 35 врізався у дерево. Внаслідок ДТП травмувалося четверо осіб.

Автопригода трапилася близько другої години ночі, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Камінь-Каширського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

У результаті ДТП водій та троє пасажирів автомобіля, усі жителі цього ж району, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Волинь, постраждалі
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