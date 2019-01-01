Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО





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Тому, коли мікроавтобус «Рено» прибув у пункт пропуску, охоронці кордону разом із митниками провели його поглиблений огляд.



За результатами перевірки, в багажному відділенні за перегородкою прикордонники виявили 6 тис. пачок сигарет без акцизних марок України.



Наразі транспортний засіб та контрабандне куриво на загальну суму більш як 280 тисяч гривень встановленим порядком передано компетентним правоохоронним органам.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го вересня, через пункт пропуску «Доманове» українець намагався провезти у сховку свого автомобіля 6 тисяч пачок контрабандних сигарет без акцизних марок.Про це повідомляє Держприкордонслужба України Тому, коли мікроавтобус «Рено» прибув у пункт пропуску, охоронці кордону разом із митниками провели його поглиблений огляд.За результатами перевірки, в багажному відділенні за перегородкою прикордонники виявили 6 тис. пачок сигарет без акцизних марок України.Наразі транспортний засіб та контрабандне куриво на загальну суму більш як 280 тисяч гривень встановленим порядком передано компетентним правоохоронним органам.

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