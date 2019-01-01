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Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО

Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО
28-го вересня, через пункт пропуску «Доманове» українець намагався провезти у сховку свого автомобіля 6 тисяч пачок контрабандних сигарет без акцизних марок.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Тому, коли мікроавтобус «Рено» прибув у пункт пропуску, охоронці кордону разом із митниками провели його поглиблений огляд.

За результатами перевірки, в багажному відділенні за перегородкою прикордонники виявили 6 тис. пачок сигарет без акцизних марок України.

Наразі транспортний засіб та контрабандне куриво на загальну суму більш як 280 тисяч гривень встановленим порядком передано компетентним правоохоронним органам.



Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО
Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО
Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО
Волинські прикордонники затримали мікроавтобус з контрабандним куривом. ВІДЕО

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Теги: Доманове, цигарки. контрабанда мікроавтобус
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Коментарі 1
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куриво.... шо за силяни пишуть ці новосці?!
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