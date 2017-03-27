Волиняни можуть здати поліції незареєстровану зброю





Про це



“З 1-го по 31-ше жовтня на території Володимира-Волинського та району проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (газових пістолетів та револьверів) та їх реєстрація у встановленому законом порядку”, – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці зазначають, добровільна здача зброї звільняє від кримінальної відповідальності.



З питань добровільної здачі зброї звертатись можна за адресою: місто Володимир-Волинський, вулиця Соборна, 6, Володимир-Волинський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, або за номером 102.



Стаття 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) передбачає:



1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу –



караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.



2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу –



караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.



3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1-го по 31-ше жовтня у Володимирі-Волинському триватиме місячник добровільної здачі зброї.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.“З 1-го по 31-ше жовтня на території Володимира-Волинського та району проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (газових пістолетів та револьверів) та їх реєстрація у встановленому законом порядку”, – йдеться у повідомленні.Правоохоронці зазначають, добровільна здача зброї звільняє від кримінальної відповідальності.З питань добровільної здачі зброї звертатись можна за адресою: місто Володимир-Волинський, вулиця Соборна, 6, Володимир-Волинський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, або за номером 102.Стаття 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) передбачає:1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу –караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу –караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

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