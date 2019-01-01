Найбільший різьблений трон: у Володимирі встановили рекорд України. ФОТО





Про це інформують на



Пленер різьбярів “Князівський шлях до трону”, під час якого майстри з різних куточків України створювали мистецькі вироби із дерева, завершився встановленням рекорду України.



На території “Городище – Вали ІХ-ХІІІ ст” у древньому Володимирі представник Національного проєкту “Книга рекордів України” Олександр Шустерук вручив сертифікати адміністрації Державного історико-культурного заповідника “Стародавній Володимир” Володимиру Пикалюку та автору роботи Сергію Ничипоруку.



Рекорд встановили у категорії “Талант і майстерність у сфері культури та мистецтва”. Сфотографуватися на троні можна вже сьогодні, 28-го вересня, під час проведення дійства.



Майстри із Рівненщини, Одещини, Івано-Франківщини та Волині, які впродовж 5-ти днів працювали над створенням фігур волинських князів, також отримали нагороди та подяки з рук міського голови Петра Саганюка.



На учасників заходу очікують театралізовані екскурсії, майстер-класи , виставка сакрального мистецтва та металопластики ІХ-ХІІІ століття, фотозони в стилі князівської доби, ярмарка та вогняне шоу.



Нагадаємо, що спільний проєкт “Князівський шлях до трону” Володимира Пикалюка, директора Державного історико-культурного заповідника “Стародавній Володимир”, Любові Саць, начальника відділу проєктної діяльності Володимир-Волинської міськради та художника, проєктанта Сергія Ничипорука став переможцем конкурсу “Малі міста – великі враження” і спрямований на інтеграцію культурної спадщини в громаду міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го вересня у Володимирі-Волинському в рамках втілення проєкту “Князівський шлях до трону” встановили новий рекорд України – представили дерев’яний трон, висота якого 3 метри 30 сантиметрів, ширина 2 метри – 67 сантиметрів.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.Пленер різьбярів “Князівський шлях до трону”, під час якого майстри з різних куточків України створювали мистецькі вироби із дерева, завершився встановленням рекорду України.На території “Городище – Вали ІХ-ХІІІ ст” у древньому Володимирі представник Національного проєкту “Книга рекордів України”вручив сертифікати адміністрації Державного історико-культурного заповідника “Стародавній Володимир”та автору роботиРекорд встановили у категорії “Талант і майстерність у сфері культури та мистецтва”. Сфотографуватися на троні можна вже сьогодні, 28-го вересня, під час проведення дійства.Майстри із Рівненщини, Одещини, Івано-Франківщини та Волині, які впродовж 5-ти днів працювали над створенням фігур волинських князів, також отримали нагороди та подяки з рук міського головиНа учасників заходу очікують театралізовані екскурсії, майстер-класи , виставка сакрального мистецтва та металопластики ІХ-ХІІІ століття, фотозони в стилі князівської доби, ярмарка та вогняне шоу.Нагадаємо, що спільний проєкт “Князівський шлях до трону”, директора Державного історико-культурного заповідника “Стародавній Володимир”,, начальника відділу проєктної діяльності Володимир-Волинської міськради та художника, проєктанта Сергія Ничипорука став переможцем конкурсу “Малі міста – великі враження” і спрямований на інтеграцію культурної спадщини в громаду міста.

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