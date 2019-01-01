Сім простих порад для збереження здоров’я до старості

Центр Громадського здоров'я підготував 7 простих порад, яких важливо дотримуватися літнім людям, щоб поліпшити своє самопочуття і зберегти бадьорість тіла і духу. Зміни способу життя і дотримання легких принципів допоможе поліпшити якість життя навіть тим, хто вже має хронічні захворювання.Свій порадник у ЦГЗ МОЗ зібрали символічно з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана.Радять зробити цей важливий крок, щоб поліпшити своє здоров'я і боротися зі старінням. Куріння вбиває та приводить до захворювань, викликаючи рак, інсульт і серцеву недостатність. Куріння призводить до еректильної дисфункції у чоловіків через атеросклерозу. Тютюн впливає на нашу зовнішність, призводить до надмірного утворення зморшок, порушуючи еластичність шкіри. Сьогодні є багато простих способів, щоб кинути палити легко. «Якщо ви самі або літні члени вашої сім'ї все ще курять, задумайтеся про своє і їх майбутнє», – радять фахівці.Придумайте для себе заняття, яке дозволить підтримувати себе у формі кожен день. Нехай це буде те, що вам подобається, що підтримує силу, баланс і гнучкість і сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, їзда на велосипеді, танці, пробіжки, заняття пілатесом тощо. Фізична активність допомагає нам підтримувати здорову вагу, запобігати або контролювати хворобу, краще спати, знімати стрес, уникати падінь, а також виглядати і відчувати себе краще.Всупереч поширеним міфам, здорове і збалансоване харчування не вимагає більших фінансових витрат, ніж харчування шкідливою їжею. Від вас не потрібно більше коштів або зусиль, щоб замінити тваринні жири рослинними, виключити з раціону цукор, зменшите кількість солі і ввести в раціон більше овочів і фруктів. У поєднанні з фізичною активністю, вживання поживних продуктів в потрібній кількості може допомогти вам зберегти здоров'я. Багато захворювань, такі як хвороби серця, ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет 2 типу та ін., можна запобігти або контролювати за допомогою збалансованої дієти і фізичних вправ.Додатковий вага збільшує ризик серцево-судинних захворювань, діабету і високого кров'яного тиску. Крім того, зайва вага дає додаткове навантаження на ваші суглоби і хребет. Розрахуйте свій індекс маси тіла (ІМТ) щоб знати, яка вага є нормальною для вашого зросту. Досягніть своєї здорової ваги і залишайтеся в ній, харчуючись правильно і зберігаючи активність. Замініть солодкі напої водою - вода не містить калорій!З віком ми починаємо частіше падати. Це пов'язано з погіршенням роботи вестибулярного апарату, зменшенням рухливості суглобів і сили м'язів, зниженням зору тощо. Запобігайте падіння і травми, прибравши з будинку непотрібні килимки, про які можна спіткнутися. Приберіть з дороги шнури та інші пристосування, які можуть стати на заваді для проходу. Використовуйте нічники в коридорах і ванних кімнатах, щоб не спотикатися в темряві. Чи знаєте ви, що люди, які ходять босоніж, падають частіше? Носіть взуття з хорошою підтримкою і не слизькою підошвою, щоб зменшити ризик падіння. Носіть окуляри, якщо ваш зір знижено!Будьте в курсі імунізації та інших медичних оглядів. Від 50 років жінка повинна регулярно проходити мамографію на предмет виявлення раку молочної залози. Чоловікам же необхідно відвідувати лікаря для виявлення можливого раку простати.Запобігайте рак шкіри. З віком наша шкіра стає тоншою; вона стає сухішою і менш еластичною. Обов'язково захистіть свою шкіру від сонця. Занадто багато сонця і ультрафіолетових променів може викликати рак шкіри.Регулярно проходите стоматологічну перевірку, перевірку зору і слуху. Ваші зуби і ясна прослужать вам все життя, якщо ви будете правильно доглядати за ними, що означає щоденне чищення щіткою і зубною ниткою, і регулярні огляди зубів.До 50 років більшість людей помічають, що погіршився зір, в тому числі спостерігається поступове зниження здатності бачити дрібний шрифт або фокусуватися на близьких об'єктах. Загальними є проблеми із зором, що включають катаракту і глаукому. Втрата слуху також зазвичай відбувається при старінні, особливо часто - через хвороби або вплив гучного шуму. Своєчасні візити до лікаря і використання методів корекції зору і слуху зроблять життя більш безпечним і комфортним.Багато людей вважають, що контролювати стрес неможливо, що стрес - це щось, що не залежить від нас. Це не так. Ми можемо усвідомлено знижувати рівень свого стресу, зменшуючи негативний вплив стресу на здоров'я. Для цього нам допоможуть фізичні вправи, медитація, хобі та вміння чергувати періоди роботи і відпочинку. Знайдіть час для сім'ї, друзів, спілкування і веселощів.