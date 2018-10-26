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Отруїлась грибами: у лікарні померла 19-річна дівчина

Отруїлась грибами: у лікарні померла 19-річна дівчина
У місті Олександрія Кіровоградської області через отруєння грибами померла 19-річна дівчина.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Регіонального центру громадського здоров’я.

Так, матір з донькою отруїлися дикорослими грибами. Лікування одній із потерпілих не допомогло: 19-річна дівчина померла.

Життю 46-річної матері нічого не загрожує.


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Теги: гриби, отруєння, смерть
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