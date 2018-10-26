Отруїлась грибами: у лікарні померла 19-річна дівчина





Про це



Так, матір з донькою отруїлися дикорослими грибами. Лікування одній із потерпілих не допомогло: 19-річна дівчина померла.



Життю 46-річної матері нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Олександрія Кіровоградської області через отруєння грибами померла 19-річна дівчина.Про це УНН повідомили у пресслужбі Регіонального центру громадського здоров’я.Так, матір з донькою отруїлися дикорослими грибами. Лікування одній із потерпілих не допомогло: 19-річна дівчина померла.Життю 46-річної матері нічого не загрожує.

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