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«Дорогою Ісуса Христа»: паломники з Волині відвідали Єрусалим. ФОТО

«Дорогою Ісуса Христа»: паломники з Волині відвідали Єрусалим. ФОТО
Паломники з Волині взяли участь у прощі до Святої Землі (проща “Дорогою Ісуса Христа”).

Світлини з паломницької поїздки опублікував депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко на своїй сторінці у фейсбуці пише 12 канал.

Участь у прощі взяв митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Також серед паломників є депутат Волинської обласної ради Микола Буліга.

Поїздку організував паломницькому центрі єпархії “Україна”. Такі прощі центр організовує щонайменше двічі на рік.

Поїздка розпочалася 26 вересня і триматиме до 2 жовтня.

Проща має назву “Дорогою Ісуса Христа”. Її маршрут такий: Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран.

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Теги: паломники, Єрусалим, Михаїл, поїздка
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