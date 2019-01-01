Волинянам нагадують, що з 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати фари вдень





Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook патрульна поліція Волинської області.



Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. За ігнорування цієї норми передбачений штраф.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook патрульна поліція Волинської області.Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. За ігнорування цієї норми передбачений штраф.

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