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Волинянам нагадують, що з 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати фари вдень

Волинянам нагадують, що з 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати фари вдень
З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook патрульна поліція Волинської області.

Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. За ігнорування цієї норми передбачений штраф.



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Теги: фари, 1 жовтня, нагадування
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