Волинянам нагадують, що з 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати фари вдень
Сьогодні, 09:57
З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.
Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook патрульна поліція Волинської області.
Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. За ігнорування цієї норми передбачений штраф.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook патрульна поліція Волинської області.
Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. За ігнорування цієї норми передбачений штраф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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