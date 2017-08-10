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На Волині під час розкопок знайшли рештки 4-ох людей. ВІДЕО

На Волині під час розкопок знайшли рештки 4-ох людей. ВІДЕО
У Горохові під час розкопок трубопроводу на території колишнього єврейського кладовища знайшли рештки чотирьох людей.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, - інформує Суспільне Волинь.

Люди, які живуть на вулиці, де знайшли кістки, розповіли, що в одному з черепів був отвір.

Міський голова Горохова Віктор Годик каже, що територія єврейського кладовища була поруч із місцем, де знайшли останки 4-х людей: "Достеменно відомо, що де було кладовище – там зараз ринок. А за цей випадок – там є забудова. Такого, щоб дійсно, коли там забудова була – щоб масово там викопували, якісь були могили – мені не відомо. Стверджувати, що там було – я не готовий.”

Він розповів, що мешканці провулку Галана розрили землю, аби виявити пошкодження труб водопостачання. Кістки робітники зібрали у мішок і залишили на тому ж місці. Зі слів міського голови, про знахідку він дізнався у понеділок.

"Останки передали на дослідження судмедексперту", - розповів старший слідчий Горохівського відділу поліції Тарас Літковець. Він підтвердив, що один з черепів мав отвір.

“Це може бути і від гниття. Наголошую, що не є механічне якесь пошкодження. Стверджувати, що це якийсь прокол чи постріл – я не можу. На даний момент якоїсь інформації, яка б підтверджувала чи спростовувала, що це – єврейське поховання, чи будь-яке інше, немає. На даній земельній ділянці, були виявлені труни, надгробків якихось, каменів, як це є в євреїв, немає”, - розповів Тарас Літковець.

Після дослідження останки передадуть міській раді для перезахоронення.


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Теги: рештки, розкопки, кістки, поховання, Горохів
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