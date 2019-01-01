Місце для щасливої історії: у будівництві ЖК «Caramel Residence» – новий етап. ФОТО *
Сьогодні, 15:44
У житловому комплексі «Caramel Residence», що розташований на розі вулиць Конякіна та Гордіюк у Луцьку, почали споруджувати ще один будинок. Він стане вже п’ятою яскравою частинкою комплексної забудови. Наразі будівельники облаштовують пальове поле, аби невдовзі з фундаменту «виросло» житло мрії.
У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. Інші ж «карамельні» будинки намагаються теж якнайшвидше наблизити до того етапу, коли у них оселиться щастя – дитячий сміх, гамір та домашній затишок.
Так, у багатоповерхівці на Конякіна, 3Б вже завершили шпаклівку під’їздів, тож приступають до фарбування стін. Звершили також влаштування ліфтів у першій, другій та третій секціях.
У другій та третій секціях будинку на Конякіна, 3Б вже облаштували входи у під’їзд, у першій секції – на стадії завершення.
Окрім того, у «карамельці», що на Конякіна, 3Б, вже почали ставити котли і радіатори. У першій, другій та третій секціях вже стоять вхідні двері до помешкань.
Щодо будинку на Конякіна, 3В, то у першій-другій секціях почали робити покрівлю. Окрім того, тут стартували сантехнічні роботи, поквартирно облаштовують електричні мережі .
У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – триває цегляна кладка третього поверху у першій та другій секціях, а третій – четвертого поверху.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. Інші ж «карамельні» будинки намагаються теж якнайшвидше наблизити до того етапу, коли у них оселиться щастя – дитячий сміх, гамір та домашній затишок.
Так, у багатоповерхівці на Конякіна, 3Б вже завершили шпаклівку під’їздів, тож приступають до фарбування стін. Звершили також влаштування ліфтів у першій, другій та третій секціях.
У другій та третій секціях будинку на Конякіна, 3Б вже облаштували входи у під’їзд, у першій секції – на стадії завершення.
Окрім того, у «карамельці», що на Конякіна, 3Б, вже почали ставити котли і радіатори. У першій, другій та третій секціях вже стоять вхідні двері до помешкань.
Щодо будинку на Конякіна, 3В, то у першій-другій секціях почали робити покрівлю. Окрім того, тут стартували сантехнічні роботи, поквартирно облаштовують електричні мережі .
У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – триває цегляна кладка третього поверху у першій та другій секціях, а третій – четвертого поверху.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Жахлива трагедія на Волині: на пилорамі загинув молодий чоловік
Сьогодні, 16:03
Волинян попереджають про сильні заморозки
Сьогодні, 15:52
Місце для щасливої історії: у будівництві ЖК «Caramel Residence» – новий етап. ФОТО *
Сьогодні, 15:44
На Волині з'явився студентський помічник. ФОТО
Сьогодні, 15:38
На «Ягодині» у фурі знайшли декілька тонн контрабандного одягу, який видавали за «гуманітарку»
Сьогодні, 15:28
Медіа