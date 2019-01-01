Місце для щасливої історії: у будівництві ЖК «Caramel Residence» – новий етап. ФОТО *

У житловому комплексі «Caramel Residence», що розташований на розі вулиць Конякіна та Гордіюк у Луцьку, почали споруджувати ще один будинок. Він стане вже п’ятою яскравою частинкою комплексної забудови. Наразі будівельники облаштовують пальове поле, аби невдовзі з фундаменту «виросло» житло мрії.У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. Інші ж «карамельні» будинки намагаються теж якнайшвидше наблизити до того етапу, коли у них оселиться щастя – дитячий сміх, гамір та домашній затишок.Так, у багатоповерхівці на Конякіна, 3Б вже завершили шпаклівку під’їздів, тож приступають до фарбування стін. Звершили також влаштування ліфтів у першій, другій та третій секціях.У другій та третій секціях будинку на Конякіна, 3Б вже облаштували входи у під’їзд, у першій секції – на стадії завершення.Окрім того, у «карамельці», що на Конякіна, 3Б, вже почали ставити котли і радіатори. У першій, другій та третій секціях вже стоять вхідні двері до помешкань.Щодо будинку на Конякіна, 3В, то у першій-другій секціях почали робити покрівлю. Окрім того, тут стартували сантехнічні роботи, поквартирно облаштовують електричні мережі .У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – триває цегляна кладка третього поверху у першій та другій секціях, а третій – четвертого поверху.