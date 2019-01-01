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Тато тримав на руках донечку лиш двічі: у дитини загиблого Героя – день народження

Тато тримав на руках донечку лиш двічі: у дитини загиблого Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Дівчинка з прекрасним іменем Єлизавета є іменинницею із числа дітей Небесного Легіону. Їй виповниться 4 роки. Вона – донечка Кінаха Олександра Васильовича, бійця 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, який зник безвісти 18 лютого 2015 року на Дебальцевському плацдармі, був похований на Краснопільському кладовищі як тимчасово невстановлений захисник України 29 липня 2015 року і лише 12 березня 2016 р., після ідентифікації за ДНК-експертизою, перепохований у рідному селі. Свою маленьку крихітку татко на руках тримав лиш двічі.

Дівчинці подобається, коли їй розповідають про татка, бо ж вона його зовсім не пам’ятає.

Захоплюється малюванням, танцює, що разу пізнає щось нове.
Як і кожна дитина, обожнює дивитися мультфільми. Серед улюблених персонажів – Райдер з щенячого патруля, леді Бах і супер Кіт, Міні та Мікі Мауси, а ще різноманітні ютуб-блогери. Ще одне захоплення Лізочки – мультики англійською мовою, з радістю їх переглядає.
Хоча за кордоном їй ще не доводилось бувати, усе попереду, а поки що Ліза подорожує по Україні, зокрема уже була в Карпатах та чарівній Косівщині.

Мама Тетяна не працює, тому родина щиро вдячна волонтерам за відпочинки, які вони організовують, за підтримку та позитивні емоції, яких так не вистачає цій сім’ї.

Як і для кожної дитини цього віку, Лізі необхідно багато речей, особливо зимових, так як дівчинка дуже швидко росте. Тому мама не відмовиться від одягу та взуття.

Сім’я відкрита до спілкування, тому адресу для листування лишили.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/kinah.htm.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору цього проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: Кінах Єлизавета - невдовзі 5 роки (02.10.2014). м. Луцьк. Зріст: 116, розмір взуття 28.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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