Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



Нові квартири для 24 моряків розташовані в новобудові із налагодженною інфраструктурою в прилеглому районі міста Одеси.



"Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Вололимира Зеленського", - написала Денісова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Морякам, яких звільнили з російського полону, вручили сертифікати на двокімнатні квартири.Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людиниНові квартири для 24 моряків розташовані в новобудові із налагодженною інфраструктурою в прилеглому районі міста Одеси."Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Вололимира Зеленського", - написала Денісова.

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