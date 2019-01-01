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Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО

Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО
Морякам, яких звільнили з російського полону, вручили сертифікати на двокімнатні квартири.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Нові квартири для 24 моряків розташовані в новобудові із налагодженною інфраструктурою в прилеглому районі міста Одеси.

"Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Вололимира Зеленського", - написала Денісова.
Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО
Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО
Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО
Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО


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Теги: моряки, Україна
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