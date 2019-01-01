Морякам, які були в російському полоні, подарували квартири. ФОТО
Сьогодні, 04:21
Морякам, яких звільнили з російського полону, вручили сертифікати на двокімнатні квартири.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Нові квартири для 24 моряків розташовані в новобудові із налагодженною інфраструктурою в прилеглому районі міста Одеси.
"Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Вололимира Зеленського", - написала Денісова.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Нові квартири для 24 моряків розташовані в новобудові із налагодженною інфраструктурою в прилеглому районі міста Одеси.
"Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Вололимира Зеленського", - написала Денісова.
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