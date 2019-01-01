Хто з луцьких освітян отримає премії у розмірі 10 тисяч. СПИСОК





Про це йдеться в розпорядженні від 2 жовтня опублікованому на сайті Луцької міської ради.



Список переможців на отримання премії міської ради

«Успішний педагог»:



Афтеній Ірина Анатоліївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»



Безушкевич Микола Антонович - керівник народного оркестру духових інструментів Палацу учнівської молоді



Боровицька Ірина Дмитрівна - вчитель хімії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»



Головата Тетяна Петрівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 37 Луцької міської ради



Гушинець Олена Зіновіївна - вчитель української мови та літератури Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області



Догойда Леонід Васильович - вчитель трудового навчання комунального закладу «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області»



Кадлубицький Павло Іванович - керівник гуртка «Автомоделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»



Кардаш Марія Миколаївна - директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»



Карпюк Наталія Олександрівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради



Коваль Оксана Віталіївна - заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області



Ковальова Тетяна Сергіївна - директор закладу дошкільної освіти № 9



Комарова Наталія Валеріївна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 7



Кондратюк Людмила Євгеніївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 10



Кравчук Ігор Васильович - тренер-викладач відділення волейболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради»



Кузнєцова Валентина Антонівна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради



Латайчук Оксана Антонівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 23 Луцької міської ради



Левшонюк Алла Олександрівна - вчитель історії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум»



Лін Вікторія Валеріївна - вчитель трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області



Мала Оксана Леонідівна - вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»



Махновець Ганна Володимирівна - вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області»



Мельник Михайло Петрович - тренер-викладач відділення футболу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»



Новак Наталія Миколаївна - вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»



Орищук Галина Дмитрівна - керівник фольклорного колективу «Калиновий цвіт» комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»



Орлова Зоя Володимирівна - вчитель трудового навчання комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»



Павлова Леся Тимофіївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 5



Попко Алла Володимирівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 32



Пустельник Олександр Миколайович - вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 34



П’явка Михайло Миколайович - вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради»



Рекрут Оксана Володимирівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 27 Луцької міської ради



Сидорчук Інна Вікторівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради»



Сліпчук Олександр Миколайович - вчитель предмета «Захист Вітчизни» комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»



Столярова Олена Миколаївна - керівник музичний комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 комбінованого типу Луцької міської ради»



Терехова Наталія Тадеушівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»



Третевич Ірина Олександрівна - керівник музичний комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»



Ходаковська Тетяна Віталіївна - вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської область»



Цимбалюк Олена Георгіївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 3 Луцької міської ради



Чугай Людмила Володимирівна - практичний психолог комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради Волинської області»



Щебет Вікторія Валеріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»



Щебет Оксана Петрівна - керівник гуртка «Умілі ручки» Палацу учнівської молоді



Ягенська Галина Василівна - вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку премії міської ради «Успішний педагог» у розмірі 10 тисяч гривень отримають деякі освітяни.Про це йдеться в розпорядженні від 2 жовтня опублікованому на сайті Луцької міської ради.Список переможців на отримання премії міської ради«Успішний педагог»:- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»- керівник народного оркестру духових інструментів Палацу учнівської молоді- вчитель хімії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»- вихователь закладу дошкільної освіти № 37 Луцької міської ради- вчитель української мови та літератури Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області- вчитель трудового навчання комунального закладу «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області»- керівник гуртка «Автомоделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»- директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»- вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради- заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області- директор закладу дошкільної освіти № 9- інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 7- вихователь закладу дошкільної освіти № 10- тренер-викладач відділення волейболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради»- інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради- вихователь закладу дошкільної освіти № 23 Луцької міської ради- вчитель історії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум»- вчитель трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської областіа - вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області»- тренер-викладач відділення футболу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»- вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»- керівник фольклорного колективу «Калиновий цвіт» комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»- вчитель трудового навчання комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»- вихователь закладу дошкільної освіти № 5- вихователь закладу дошкільної освіти № 32- вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 34- вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради»- вихователь закладу дошкільної освіти № 27 Луцької міської ради- вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради»- вчитель предмета «Захист Вітчизни» комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»- керівник музичний комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 комбінованого типу Луцької міської ради»- заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»- керівник музичний комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»- вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської область»- вихователь закладу дошкільної освіти № 3 Луцької міської ради- практичний психолог комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради Волинської області»- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»- керівник гуртка «Умілі ручки» Палацу учнівської молоді- вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»

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