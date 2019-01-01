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Хто з луцьких освітян отримає премії у розмірі 10 тисяч. СПИСОК

Хто з луцьких освітян отримає премії у розмірі 10 тисяч. СПИСОК
У Луцьку премії міської ради «Успішний педагог» у розмірі 10 тисяч гривень отримають деякі освітяни.

Про це йдеться в розпорядженні від 2 жовтня опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Список переможців на отримання премії міської ради
«Успішний педагог»:

Афтеній Ірина Анатоліївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»

Безушкевич Микола Антонович - керівник народного оркестру духових інструментів Палацу учнівської молоді

Боровицька Ірина Дмитрівна - вчитель хімії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»

Головата Тетяна Петрівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 37 Луцької міської ради

Гушинець Олена Зіновіївна - вчитель української мови та літератури Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області

Догойда Леонід Васильович - вчитель трудового навчання комунального закладу «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області»

Кадлубицький Павло Іванович - керівник гуртка «Автомоделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»

Кардаш Марія Миколаївна - директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»

Карпюк Наталія Олександрівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради

Коваль Оксана Віталіївна - заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області

Ковальова Тетяна Сергіївна - директор закладу дошкільної освіти № 9

Комарова Наталія Валеріївна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 7

Кондратюк Людмила Євгеніївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 10

Кравчук Ігор Васильович - тренер-викладач відділення волейболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради»

Кузнєцова Валентина Антонівна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради

Латайчук Оксана Антонівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 23 Луцької міської ради

Левшонюк Алла Олександрівна - вчитель історії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум»

Лін Вікторія Валеріївна - вчитель трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області

Мала Оксана Леонідівна - вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»

Махновець Ганна Володимирівна - вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області»

Мельник Михайло Петрович - тренер-викладач відділення футболу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»

Новак Наталія Миколаївна - вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»

Орищук Галина Дмитрівна - керівник фольклорного колективу «Калиновий цвіт» комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»

Орлова Зоя Володимирівна - вчитель трудового навчання комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»

Павлова Леся Тимофіївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 5

Попко Алла Володимирівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 32

Пустельник Олександр Миколайович - вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 34

П’явка Михайло Миколайович - вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради»

Рекрут Оксана Володимирівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 27 Луцької міської ради

Сидорчук Інна Вікторівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради»

Сліпчук Олександр Миколайович - вчитель предмета «Захист Вітчизни» комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»

Столярова Олена Миколаївна - керівник музичний комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 комбінованого типу Луцької міської ради»

Терехова Наталія Тадеушівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»

Третевич Ірина Олександрівна - керівник музичний комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»

Ходаковська Тетяна Віталіївна - вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської область»

Цимбалюк Олена Георгіївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 3 Луцької міської ради

Чугай Людмила Володимирівна - практичний психолог комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 Луцької міської ради Волинської області»

Щебет Вікторія Валеріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»

Щебет Оксана Петрівна - керівник гуртка «Умілі ручки» Палацу учнівської молоді

Ягенська Галина Василівна - вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»



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Теги: премії, Луцькрада, педагоги
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