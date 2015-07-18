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У ТОП-5 «найбагатших» шкіл України – дві луцьких

У ТОП-5 «найбагатших» шкіл України – дві луцьких
Найбільше держфінансування у 2018 році отримали школи міста Києва, Волинської та Кіровоградської областей.

Дані, які допомогли зібрати обласні державні адміністрації, опублікувало Міністерство фінансів, - пише Обозреватель з посиланням на LIGA.net.

Зазначається, що в 2018 році держава профінансувала 14 776 шкіл України, які відвідують майже 4 млн учнів, на суму 82,9 млрд грн.

Так, у топ-5 шкіл за найбільшим держфінансуванням увійшли Волинський обласний ліцей ім. Героїв Небесної Сотні, Голованівський ліцей ім. Тараса Шевченка (Кіровоградська область), школи "Домінанта" і №329 "Логос" ім. Георгія Гонгадзе міста Києва, а також гімназія №4 ім. Модеста Левицького міста Луцька.

У ТОП-5 «найбагатших» шкіл України – дві луцьких

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Теги: школи, рейтинг
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