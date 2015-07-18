У ТОП-5 «найбагатших» шкіл України – дві луцьких





Дані, які допомогли зібрати обласні державні адміністрації, опублікувало Міністерство фінансів, - пише



Зазначається, що в 2018 році держава профінансувала 14 776 шкіл України, які відвідують майже 4 млн учнів, на суму 82,9 млрд грн.



Так, у топ-5 шкіл за найбільшим держфінансуванням увійшли Волинський обласний ліцей ім. Героїв Небесної Сотні, Голованівський ліцей ім. Тараса Шевченка (Кіровоградська область), школи "Домінанта" і №329 "Логос" ім. Георгія Гонгадзе міста Києва, а також гімназія №4 ім. Модеста Левицького міста Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільше держфінансування у 2018 році отримали школи міста Києва, Волинської та Кіровоградської областей.Дані, які допомогли зібрати обласні державні адміністрації, опублікувало Міністерство фінансів, - пише Обозреватель з посиланням на LIGA.net.Зазначається, що в 2018 році держава профінансувала 14 776 шкіл України, які відвідують майже 4 млн учнів, на суму 82,9 млрд грн.Так, у топ-5 шкіл за найбільшим держфінансуванням увійшли Волинський обласний ліцей ім. Героїв Небесної Сотні, Голованівський ліцей ім. Тараса Шевченка (Кіровоградська область), школи "Домінанта" і №329 "Логос" ім. Георгія Гонгадзе міста Києва, а також гімназія №4 ім. Модеста Левицького міста Луцька.

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