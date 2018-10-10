В українця на польському кордоні відібрали крадену Tesla
Сьогодні, 20:29
Автомобіль Tesla вартістю 400 тисяч злотих громадянин України намагався вивезти через пункт пропуску в Дорогуську.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби, 41-річний українець віз електромобіль евакуатором.
Під час перевірки польські прикордонники встановили, що Tesla перебуває в розшуку. Раніше електрокар викрали в Норвегії. Чоловіка затримали для з'ясування обставин, а автомобіль вилучили.
До слова, два тижні тому 33-річного українця теж в Дорогуську відібрали електрокар Tesla, який також був викрадений у Норвегії.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби, 41-річний українець віз електромобіль евакуатором.
Під час перевірки польські прикордонники встановили, що Tesla перебуває в розшуку. Раніше електрокар викрали в Норвегії. Чоловіка затримали для з'ясування обставин, а автомобіль вилучили.
До слова, два тижні тому 33-річного українця теж в Дорогуську відібрали електрокар Tesla, який також був викрадений у Норвегії.
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