В українця на польському кордоні відібрали крадену Tesla





Як пoвідoмляє



Під час перевірки польські прикордонники встановили, що Tesla перебуває в розшуку. Раніше електрокар викрали в Норвегії. Чоловіка затримали для з'ясування обставин, а автомобіль вилучили.



До слова, два тижні тому 33-річного українця теж в Дорогуську відібрали електрокар Tesla, який також був викрадений у Норвегії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль Tesla вартістю 400 тисяч злотих громадянин України намагався вивезти через пункт пропуску в Дорогуську.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби, 41-річний українець віз електромобіль евакуатором.Під час перевірки польські прикордонники встановили, що Tesla перебуває в розшуку. Раніше електрокар викрали в Норвегії. Чоловіка затримали для з'ясування обставин, а автомобіль вилучили.До слова, два тижні тому 33-річного українця теж в Дорогуську відібрали електрокар Tesla, який також був викрадений у Норвегії.

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