Без сторонньої допомоги ніяк: луцький драмтеатр виявився непристосованим для людей на візках

Галина Цимбал-Ковбаса обурена тим, що у Луцьку обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка не пристосований для людей на візках.



Про це вона написала на сторінці у Facebook, - інформує



Як зазначила Галина в дописі, 28 вересня відбулося відкриття 80 театрального сезону.



«До глядацького залу (мовчу про камерну сцену) і великі, і маленькі люди на візках можуть потрапити тільки, якщо їх хтось занесе на руках. Подейкують, що є проект на облаштування внутрішнього пандусу. І що на нього потрібні чи то 1 мільйон гривень, чи то 1,5 мільйони… Правда, скільки на це знадобиться часу і чи не доведеться потім вишуковувати вже 15 мільйонів гривень – того не скаже ніхто. На жаль, ситуація з драмтеатром не єдина. Те ж саме маємо біля та в Замку Любарта, в корпусах Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Давно не була в ЛНТУ, але думаю, що й там теж. Та що там приміщення? Людям із інвалідністю на візках та батькам із малими дітьми навіть містом прогулятися не завжди вдається без перешкод… Адже спуститися до парку з проспекту Волі – це випробування і кропітка робота», – пише Галина Цимбал-Ковбаса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прессекретарка центру «Агапе»обурена тим, що у Луцьку обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка не пристосований для людей на візках.Про це вона написала на сторінці у Facebook, - інформує Район.Луцьк Як зазначила Галина в дописі, 28 вересня відбулося відкриття 80 театрального сезону.«До глядацького залу (мовчу про камерну сцену) і великі, і маленькі люди на візках можуть потрапити тільки, якщо їх хтось занесе на руках. Подейкують, що є проект на облаштування внутрішнього пандусу. І що на нього потрібні чи то 1 мільйон гривень, чи то 1,5 мільйони… Правда, скільки на це знадобиться часу і чи не доведеться потім вишуковувати вже 15 мільйонів гривень – того не скаже ніхто. На жаль, ситуація з драмтеатром не єдина. Те ж саме маємо біля та в Замку Любарта, в корпусах Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Давно не була в ЛНТУ, але думаю, що й там теж. Та що там приміщення? Людям із інвалідністю на візках та батькам із малими дітьми навіть містом прогулятися не завжди вдається без перешкод… Адже спуститися до парку з проспекту Волі – це випробування і кропітка робота», – пише Галина Цимбал-Ковбаса.

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