У місті на Волині відбувся мітинг проти капітуляції за «формулою Штайнмаєра». ФОТО





Про це пише голова Ковельського осередку «Національний Корпус» Олександр Філон на своїй сторінці у



Головною причиною проведення таких заходів по всій країні стала загроза підписання українською стороною, так званої, «Формули Штайнмайєра», яка передбачає особливий статус Донецької та Луганської областей та проведення виборів на окупованих територіях під наглядом ОБСЄ.



У ході заходу було узгоджено ініціювати проведення позачергової сесії Ковельської міської ради, яка відбудеться вже 4го жовтня об 11:00, на якій депутатським корпусом планується проголосувати за звернення до президента з вимогою утриматись від капітуляції України.



У заході взяли участь представники різних політичних партій та громадських рухів, депутати міської ради, волонтери та учасники АТО/ООС.



"Наші вимоги:

1. Недопущення автономного статусу для окремих районів Луганській та Донецькій областей

2. Недопущення амністії для бойовиків

3. Відсутність можливості для створення «народних міліцій»,та окремих органів прокуратури та судів в ОРДЛО", - йдеться в дописі.





До слова подібний мітнг відбувся і

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська патріотична спільнота на чолі з Національним Корпусом провела мітинг «НІ КАПІТУЛЯЦІЇ».Про це пише голова Ковельського осередку «Національний Корпус»на своїй сторінці у Facebook Головною причиною проведення таких заходів по всій країні стала загроза підписання українською стороною, так званої, «Формули Штайнмайєра», яка передбачає особливий статус Донецької та Луганської областей та проведення виборів на окупованих територіях під наглядом ОБСЄ.У ході заходу було узгоджено ініціювати проведення позачергової сесії Ковельської міської ради, яка відбудеться вже 4го жовтня об 11:00, на якій депутатським корпусом планується проголосувати за звернення до президента з вимогою утриматись від капітуляції України.У заході взяли участь представники різних політичних партій та громадських рухів, депутати міської ради, волонтери та учасники АТО/ООС."Наші вимоги:1. Недопущення автономного статусу для окремих районів Луганській та Донецькій областей2. Недопущення амністії для бойовиків3. Відсутність можливості для створення «народних міліцій»,та окремих органів прокуратури та судів в ОРДЛО", - йдеться в дописі.До слова подібний мітнг відбувся і у стінах Волинської облдержадміністрації

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