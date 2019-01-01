За місяць на Волині браконьєри 66 разів порушили правила рибальства. ФОТО

З 1 до 30 вересня держінспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили 66 порушень природоохоронного законодавства.Про це повідомили у пресслужбі патруля.Також склали 25 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та сім - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Крім цього, оформили чотири актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За даний період на порушників накладено 14 695 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 12 125 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 45 кг водних біоресурсів, з яких 18 кг - на ринках та 5 – за актами безхазяйного майна. Також вилучено 29 од. заборонених знарядь лову та ще 29 од. - за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляКрім цього, 37 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Для прикладу, сьомого вересня близько 6 години під час обстеження водних об’єктів Горохівського району Волинської області викрили факт грубого порушення правил рибальства. Близько 6 години ранку викрито громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову. Порушник на дерев’яному човні за допомогою чотирьох сіток виловив 5 кг риби: сазан – 2 екз., сом – 1 екз. та лящ – 1 екз. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 207 грн. Інцидент стався на р. Стир, поблизу м. Берестечко Горохівського району Волинської області. Заборонені знаряддя лову вилучили.13 вересня державні інспектори здійснили спільний рибоохоронний рейд з працівниками Луцького районного відділу поліції ГУНП у Волинській області. Так, на рибогосподарському водному об’єкті, поблизу с. Чаруків Луцького району (Чаруківський орнітологічний заказник) виявили трьох громадян, які здійснювали підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушники перевищили норму на 7,5 кг. Збитки, завдані водним біоресурсам, склали 3 612 грн.На винних осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.«В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону», – повідомили у пресслужбі.