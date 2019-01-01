5 жовтня на Волині: гортаючи календар

Оксана Ярош (на фото).



Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук , боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.



5 жовтня 1931 року – народився Високопреосвященнійший Яків (1931-2004 рр.), митрополит Луцький і Волинський (в миру Іван Дмитрович Панчук).



5 жовтня відзначають День працівників карного розшуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління СНУ, голова ГО «Гендерний центр Волинської області»(на фото).Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України, боксерки, заслуженого майстра спорту України, фотографа, ведучого, громадської активісткивітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.5 жовтня 1931 року – народився Високопреосвященнійший Яків (1931-2004 рр.), митрополит Луцький і Волинський (в миру Іван Дмитрович Панчук).5 жовтня відзначають День працівників карного розшуку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію