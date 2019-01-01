У Луцьку муніципали виявили «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 01:29
У Луцьку продавчиня з-під прилавку торгувала сурогатом.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
5.5 л рідини з різним запахом, схожим на спирт було виявлено та вилучено інспекторами відділу "Група швидкого реагування" в рамках проведення рейду в одній з тимчасових споруд швидкого харчування по пр. Відродження, 1 (ринок «Лучеськ»).
Поруч з ХотДогами, багетами, паніні та піцою дана підприємлива пані торгувала сурогатом.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.
Адміністративні матеріали будуть передадані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Додатково: штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП сягає від 3400-10200 грн.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
5.5 л рідини з різним запахом, схожим на спирт було виявлено та вилучено інспекторами відділу "Група швидкого реагування" в рамках проведення рейду в одній з тимчасових споруд швидкого харчування по пр. Відродження, 1 (ринок «Лучеськ»).
Поруч з ХотДогами, багетами, паніні та піцою дана підприємлива пані торгувала сурогатом.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.
Адміністративні матеріали будуть передадані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Додатково: штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП сягає від 3400-10200 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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