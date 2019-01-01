У Луцьку муніципали виявили «наливайку». ФОТО





Про це



5.5 л рідини з різним запахом, схожим на спирт було виявлено та вилучено інспекторами відділу "Група швидкого реагування" в рамках проведення рейду в одній з тимчасових споруд швидкого харчування по пр. Відродження, 1 (ринок «Лучеськ»).



Поруч з ХотДогами, багетами, паніні та піцою дана підприємлива пані торгувала сурогатом.



На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.

Адміністративні матеріали будуть передадані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.



Додатково: штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП сягає від 3400-10200 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку продавчиня з-під прилавку торгувала сурогатом.Про це повідомляє департамент муніципальної варти.5.5 л рідини з різним запахом, схожим на спирт було виявлено та вилучено інспекторами відділу "Група швидкого реагування" в рамках проведення рейду в одній з тимчасових споруд швидкого харчування по пр. Відродження, 1 (ринок «Лучеськ»).Поруч з ХотДогами, багетами, паніні та піцою дана підприємлива пані торгувала сурогатом.На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.Адміністративні матеріали будуть передадані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.Додатково: штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП сягає від 3400-10200 грн.

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