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Курс валют у Луцьку на 6 жовтня

Курс валют у Луцьку на 6 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.543, а продаж – 25.118.

Євро при купівлі становить – 26.829, продажу – 27.607.

Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.814, продаж – 6.350.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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