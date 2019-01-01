Курс валют у Луцьку на 6 жовтня
Сьогодні, 09:20
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.543, а продаж – 25.118.
Євро при купівлі становить – 26.829, продажу – 27.607.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.814, продаж – 6.350.
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Євро при купівлі становить – 26.829, продажу – 27.607.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.814, продаж – 6.350.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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