7 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження 7 жовтня святкують: громадський діяч, підприємець(на фото) та екс-депутат ЛМРОсобисте свято цього дня відзначатимуть власний кореспондент газети «День»та журналістка7 жовтня іменини у чоловіків, яких нарекли Владиславами.вітає усіх іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!Цього ж дня у 1253 році відбулась коронація галицько-волинського князя Данила Романовича (Галицького).7 жовтня 1971 року присвоїли звання почесного лучанина Анатолію Бринському, учаснику партизанського руху на Волині та Михайлу Корчеву, організатору становлення і розвитку харчової промисловості на Волині.Цього дня 2004 року помер командир сотні групи «Турів» відтинку «Лиман» Української повстанської армії, багатолітній політкаторжанин, провідник ОУН на Волині Мелетій Семенюк.Він також був заступником голови Всеукраїнського братства ОУН-УПА ім. генерала-хорунжого Романа Шухевича і головою Братства ОУН-УПА Волинського краю ім. Клима Савура.