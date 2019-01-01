Захоплюється спортом: волонтери закликають привітати сина загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі день народження зустріне. Він є сином бійця 51-ї окремої механізованої бригади, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне Амвросіївського р-ну Донецької обл. і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.Стас перейшов вже у 9-й клас. Мама Алла каже, що син дуже подібний до її загиблого чоловіка, а також доволі серйозний, як на свій юний вік. Він дуже близько до серця сприйняв втрату батька.Навчається хлопець добре. Серед шкільних предметів найбільше подобаються уроки математики, фізика, інформатики та фізкультури, найменше захоплення викликає біологія. А ще Стас з радістю вивчає англійську та німецьку мови, навіть відвідує додаткові заняття з англійської, бо, як сам переконаний, це дасть йому можливість багато подорожувати та спілкуватися з людьми із різних країн.У вільний від навчання та домашніх завдань час Станіслав займається спортом. Street workout - це нове захопалення хлопця. І він залюбки проводить вільний час на турніках зі своїми друзями. А ще імениннику до вподоби такий вид спорту як бокс, захоплюється чемпіоном Володимиром Кличком та мріяв би з ним зустрітися. Окрім того, Стас дуже любить показувати фокуси своїм рідним та друзям. Навчився він такому хитрому заняттю завдяки книзі, яку йому подарували, тож тепер усі з задоволенням спостерігають за його майже професійними виступами.Свою майбутню професію Станіслав мріє пов’язати з IT - сферою.Безумовним авторитетом для Станіслава завжди був і буде його тато Ігор, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. “Мій тато – Герой, а на Героїв завжди потрібно рівнятись,” - з гордістю промовляє іменинник.Про маму, Аллу Віталіївну, син говорить, що вона є доброю та привітною, завжди підтримає його у будь-якій ситуації. Стас же, зі своєї сторони, намагається усіляко допомагати матусі по дому та господарству, так як їй одній дуже тяжко, особливо враховуючи той факт, що сім’я проживає у селі.Завдяки волонтерам у Стаса була нагода відвідати Карпати, а також побувати у Франції, звідки він привіз безліч вражень від відвідин Парижу та славнозвісної Ейфелевої вежі, а також спільні прогулянки з однолітками вуличками столиці моди, на човні по річці Сена.Неймовірне враження залишились і від захопливого Діснейленду!Станіслав з теплом говорить про свою країну, адже це місце, де він народився, живе і хоче жити в майбутньому. Коли він стане дорослим, то хотів би тут працювати, щоб приносити користь для рідної України.Мама Алла з усіма труднощами по господарству намагається справлятися самостійно Як і у будь-якій сім’ї, де є діти, існує постійна потреба в одязі та взутті, бо ж ростуть вони досить швидко.Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті.Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/pugach.htmЗробити сюрприз може кожен, привітавши хлопчика з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація для благодійників: Пугач Станіслав - невдовзі 15 років (09.10.2004) м. Нововолинськ. Ріст: 180см , розмір взуття 44.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.