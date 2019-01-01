вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Захоплюється спортом: волонтери закликають привітати сина загиблого волинського Героя

Захоплюється спортом: волонтери закликають привітати сина загиблого волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі день народження зустріне Пугач Станіслав. Він є сином бійця 51-ї окремої механізованої бригади Пугача Ігоря Володимировича, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне Амвросіївського р-ну Донецької обл. і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.

Стас перейшов вже у 9-й клас. Мама Алла каже, що син дуже подібний до її загиблого чоловіка, а також доволі серйозний, як на свій юний вік. Він дуже близько до серця сприйняв втрату батька.

Навчається хлопець добре. Серед шкільних предметів найбільше подобаються уроки математики, фізика, інформатики та фізкультури, найменше захоплення викликає біологія. А ще Стас з радістю вивчає англійську та німецьку мови, навіть відвідує додаткові заняття з англійської, бо, як сам переконаний, це дасть йому можливість багато подорожувати та спілкуватися з людьми із різних країн.

У вільний від навчання та домашніх завдань час Станіслав займається спортом. Street workout - це нове захопалення хлопця. І він залюбки проводить вільний час на турніках зі своїми друзями. А ще імениннику до вподоби такий вид спорту як бокс, захоплюється чемпіоном Володимиром Кличком та мріяв би з ним зустрітися. Окрім того, Стас дуже любить показувати фокуси своїм рідним та друзям. Навчився він такому хитрому заняттю завдяки книзі, яку йому подарували, тож тепер усі з задоволенням спостерігають за його майже професійними виступами.

Свою майбутню професію Станіслав мріє пов’язати з IT - сферою.
Безумовним авторитетом для Станіслава завжди був і буде його тато Ігор, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. “Мій тато – Герой, а на Героїв завжди потрібно рівнятись,” - з гордістю промовляє іменинник.

Про маму, Аллу Віталіївну, син говорить, що вона є доброю та привітною, завжди підтримає його у будь-якій ситуації. Стас же, зі своєї сторони, намагається усіляко допомагати матусі по дому та господарству, так як їй одній дуже тяжко, особливо враховуючи той факт, що сім’я проживає у селі.

Завдяки волонтерам у Стаса була нагода відвідати Карпати, а також побувати у Франції, звідки він привіз безліч вражень від відвідин Парижу та славнозвісної Ейфелевої вежі, а також спільні прогулянки з однолітками вуличками столиці моди, на човні по річці Сена.

Неймовірне враження залишились і від захопливого Діснейленду!
Станіслав з теплом говорить про свою країну, адже це місце, де він народився, живе і хоче жити в майбутньому. Коли він стане дорослим, то хотів би тут працювати, щоб приносити користь для рідної України.

Мама Алла з усіма труднощами по господарству намагається справлятися самостійно Як і у будь-якій сім’ї, де є діти, існує постійна потреба в одязі та взутті, бо ж ростуть вони досить швидко.

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті.
Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/pugach.htm

Зробити сюрприз може кожен, привітавши хлопчика з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація для благодійників: Пугач Станіслав - невдовзі 15 років (09.10.2004) м. Нововолинськ. Ріст: 180см , розмір взуття 44.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково треба шити та в'язати
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 08:54
Захоплюється спортом: волонтери закликають привітати сина загиблого волинського Героя
Сьогодні, 08:50
На Волині троє школярок через ревнощі побили 15-річну дівчину
Сьогодні, 08:26
Для першачків у школі на Волині закупили сучасну техніку
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Мріє стати ведучою на телебаченні: у дитини загиблого волинського Героя – день народження Мріє стати ведучою на телебаченні: у дитини загиблого волинського Героя – день народження
30 вересень, 09:35
Її тато підірвався на міні у 2014 році: просять привітати зі святом доньку волинського бійця Її тато підірвався на міні у 2014 році: просять привітати зі святом доньку волинського бійця
28 вересень, 10:56
Волонтери закликають привітати з днем народженння доньку загиблого під Іловайськом волинянина Волонтери закликають привітати з днем народженння доньку загиблого під Іловайськом волинянина
26 вересень, 17:24
Тато назавжди залишиться взірцем для доньки: у дитини загиблого Героя – день народження Тато назавжди залишиться взірцем для доньки: у дитини загиблого Героя – день народження
17 вересень, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують волинянина, який хворіє на шизофренію
Сьогодні, 09:57
 0
Луцька футбольна команда виграла Кубок Героїв АТО
Сьогодні, 09:50
 0
На Волині шукають людей у заклади освіти. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 09:40
 0
На Волині діти займаються боксом у занедбаному приміщенні колишнього заводу
Сьогодні, 09:23
 0
7 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково треба шити та в'язати
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿