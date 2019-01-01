На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
У Рожищі на вулиці Промисловій трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія сталась 7 жовтня близько 18:40, - пише Район.Рожище.
Водій білого мікроавтобуса Fiat Ducato в'їхав у задню частину легковика Opel Insignia. Водій мікроавтобуса був у стані алкогольного сп'яніння. При оформленні ДТП він назвав не своє прізвище.
На місці події працювала поліція.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Аварія сталась 7 жовтня близько 18:40, - пише Район.Рожище.
Водій білого мікроавтобуса Fiat Ducato в'їхав у задню частину легковика Opel Insignia. Водій мікроавтобуса був у стані алкогольного сп'яніння. При оформленні ДТП він назвав не своє прізвище.
На місці події працювала поліція.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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