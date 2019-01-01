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На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО

На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
У Рожищі на вулиці Промисловій трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталась 7 жовтня близько 18:40, - пише Район.Рожище.

Водій білого мікроавтобуса Fiat Ducato в'їхав у задню частину легковика Opel Insignia. Водій мікроавтобуса був у стані алкогольного сп'яніння. При оформленні ДТП він назвав не своє прізвище.

На місці події працювала поліція.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Рожище, аварія
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