Стало відомо, кому хочуть «урізати» пенсії





Про це повідомляє



Так, серед основних порушень, наприклад, тіньова зайнятість. Соціальну пенсію українці можуть отримувати тільки в тому випадку, якщо вони вже вийшли з працездатного віку, а їхній дохід менше прожиткового мінімуму. Однак на ділі люди часто працюють нелегально і при цьому отримують свою пенсію.



Виплати мертвим душам. Іноді пенсіями користуються і шахраї. Так, в Дніпрі в справу втрутилася навіть прокуратура. Оскільки в процесі перевірки Пенсійним фондом з'ясувалося, що хтось привласнював гроші вже померлих людей похилого віку. Таких історій у Дніпрі назбиралося відразу п'ять.



Згідно з постановою Кабміну всім переселенцям, які виїжджають за кордон, припиняють виплати.



Пенсії по втраті годувальника для псевдостудента. Часто держава просить повернути гроші українців, які втратили годувальника. Зазвичай це студенти вузів або училищ, які отримували допомогу до 23 років, оскільки хтось із рідних у них помер. Але коли закінчують навчання або їх відраховують з навчального закладу, то вони "забувають" повідомити про це до Пенсійного фонду.



До слова, з січня в УКраїні значно підвищили пенсії для близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.



У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця 1489 гривень, а з 1 січня 2019 го - 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні незабаром розпочнеться масштабна перевірка пенсіонерів. Однак вже зараз чиновники знаходять тисячі порушень і вимагають повернути отримані виплати в бюджет.Про це повідомляє Обозреватель Так, серед основних порушень, наприклад,. Соціальну пенсію українці можуть отримувати тільки в тому випадку, якщо вони вже вийшли з працездатного віку, а їхній дохід менше прожиткового мінімуму. Однак на ділі люди часто працюють нелегально і при цьому отримують свою пенсію.. Іноді пенсіями користуються і шахраї. Так, в Дніпрі в справу втрутилася навіть прокуратура. Оскільки в процесі перевірки Пенсійним фондом з'ясувалося, що хтось привласнював гроші вже померлих людей похилого віку. Таких історій у Дніпрі назбиралося відразу п'ять.Згідно з постановою Кабміну всім, припиняють виплати.Пенсії. Часто держава просить повернути гроші українців, які втратили годувальника. Зазвичай це студенти вузів або училищ, які отримували допомогу до 23 років, оскільки хтось із рідних у них помер. Але коли закінчують навчання або їх відраховують з навчального закладу, то вони "забувають" повідомити про це до Пенсійного фонду.До слова, з січня в УКраїні значно підвищили пенсії для близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця 1489 гривень, а з 1 січня 2019 го - 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію