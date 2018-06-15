Волинянин, в якого два місяці тому народилася донька, повісився





Трагедія трапилася після 22-ї години, - повідомляє



Жінка знайшла співмешканця в одному з підсобних господарських приміщень. На шиї у нього була петля.



Наразі всі деталі цієї трагедії з'ясовують поліцейські.



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