Волинянин, в якого два місяці тому народилася донька, повісився
Сьогодні, 08:25
У селі Лемешів Горохівського району районі 41-річний чоловік наклав на себе руки.
Трагедія трапилася після 22-ї години, - повідомляє Волинь Нова.
Жінка знайшла співмешканця в одному з підсобних господарських приміщень. На шиї у нього була петля.
Наразі всі деталі цієї трагедії з'ясовують поліцейські.
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Трагедія трапилася після 22-ї години, - повідомляє Волинь Нова.
Жінка знайшла співмешканця в одному з підсобних господарських приміщень. На шиї у нього була петля.
Наразі всі деталі цієї трагедії з'ясовують поліцейські.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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