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Волинянин, в якого два місяці тому народилася донька, повісився

Волинянин, в якого два місяці тому народилася донька, повісився
У селі Лемешів Горохівського району районі 41-річний чоловік наклав на себе руки.

Трагедія трапилася після 22-ї години, - повідомляє Волинь Нова.

Жінка знайшла співмешканця в одному з підсобних господарських приміщень. На шиї у нього була петля.

Наразі всі деталі цієї трагедії з'ясовують поліцейські.

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Теги: Горохівський район, повісився, волинянин
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