На Волині вже третій день не можуть загасити пожежу на торфовищі
Сьогодні, 20:22
У Любешівському районі на території Люб’язівської сільської ради вже третій день горить торфовище.
На місці пожежі працюють рятувальники, а ще задіяли три мотопомпи та один автомобіль, - пише газета Нове життя.
"Повідомлення про загорання на номер 101 надійшло 7 жовтня о 12:30 год. Площа загорання – один гектар", - розповів провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук.
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На місці пожежі працюють рятувальники, а ще задіяли три мотопомпи та один автомобіль, - пише газета Нове життя.
"Повідомлення про загорання на номер 101 надійшло 7 жовтня о 12:30 год. Площа загорання – один гектар", - розповів провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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