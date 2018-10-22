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На Волині вже третій день не можуть загасити пожежу на торфовищі

На Волині вже третій день не можуть загасити пожежу на торфовищі
У Любешівському районі на території Люб’язівської сільської ради вже третій день горить торфовище.

На місці пожежі працюють рятувальники, а ще задіяли три мотопомпи та один автомобіль, - пише газета Нове життя.

"Повідомлення про загорання на номер 101 надійшло 7 жовтня о 12:30 год. Площа загорання – один гектар", - розповів провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук.

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Теги: пожежа, торфовище
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