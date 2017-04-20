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Волинянин вкрав бордюри з вулиці свого ж селища

Волинянин вкрав бордюри з вулиці свого ж селища
Житель селища Любешів вкрав з вулиць районного центру бордюри, які невдовзі мали б встановити.

Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.

"Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим Любешівською селищною радою, зловмисника, який незаконно привласнив бордюри, виявлено. Ним виявився житель нашої громади. Наразі ведеться слідство, Любешівська поліція з’ясовує всі обставини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на одній із вулиць селища Любешів невідомі вкрали бордюри.

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Теги: Любешів, крадіжка
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