Волинянин вкрав бордюри з вулиці свого ж селища





Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.



"Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим Любешівською селищною радою, зловмисника, який незаконно привласнив бордюри, виявлено. Ним виявився житель нашої громади. Наразі ведеться слідство, Любешівська поліція з’ясовує всі обставини", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель селища Любешів вкрав з вулиць районного центру бордюри, які невдовзі мали б встановити.Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ."Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим Любешівською селищною радою, зловмисника, який незаконно привласнив бордюри, виявлено. Ним виявився житель нашої громади. Наразі ведеться слідство, Любешівська поліція з’ясовує всі обставини", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, на одній із вулиць селища Любешів невідомі вкрали бордюри

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