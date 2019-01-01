Нові правила для «євроблях»: що Кабмін готує для українців





І хоча закон був ухвалений ще торік, зараз його планують переглянути, догоджаючи власникам "євроблях", які виступають проти нових норм, - пише



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Кабмін та активісти створили робочу групу з напрацювання нових правил розмитнення автомобілів в Україні.



На узгодження депутатам вже подані такі пропозиції, як скасування акцизу або коефіцієнта віку; забезпечення справедливої оцінки вартості авто; перегляд вимог щодо екостандартів; введення обов'язкового техогляду.



У податковому комітеті підтримують ініціативу уряду й сподіваються на якнайшвидше голосування нового законопроєкту.



Побажання "євробляхерів" врахують, але не всі



Здавалося б, ухвалення у листопаді 2018 року законопроєкти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів в Україні, мало б закрити це питання на довгий час. Але наданого терміну, за який власники авто на єврономерах повинні перереєструвати свої транспортні, виявилося недостатньо.



Почувши прохання "євробляхерів", нова влада пішла на поступки і проголосувала за законопроєкт №1030, який відтерміновує введення штрафів за водіння авто з іноземною реєстрацією до кінця 2019 року, чим викликала невдоволення у законослухняних громадян.



"Виникають питання у тих людей, які вже розмитнили автомобілі. Чому вони робили це абсолютно за іншими цінами, ніж будуть у тих, хто не виконував обов'язки і отримав канікули до нового року?" – заявив в автоюрист Денис Конюшко.



Фахівець вважає, що друге перенесення дедлайнів поставило у програшну ситуацію тих автовласників, які вже розмитнили свої "євробляхи" за новими правилами. І, звичайно, ніякої компенсації для них не буде.



"Найприкріше за тих людей, які виконують вимоги закону, які пішли і перші розмитнили свій автомобіль. Для чого вони це зробили – абсолютно незрозуміло. Проблема полягає в тому, що людина, яка дотримується закону, – в програші", – зазначив Конюшко.



Крім цієї поступки, в уряді повідомили, що ознайомилися із пропозиціями власників "євроблях" і пообіцяли підготувати новий законопроєкт, який максимально спростить порядок розмитнення автомобілів.



Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що новий проєкт закону про розмитнення необхідно внести в Раду до кінця 2019 року. Він повинен вирішити проблему авто, які вже ввезені на територію України, і питання розмитнення спецавтомобілів.



Однак терміни внесення нового законопроєкту не влаштували "євробляхерів", які 2 жовтня вишли на мітинг під будівлю Верховної Ради зі списком вимог:



прибрати акциз;



зробити справедливу ставку;



забезпечити справедливу оцінку вартості авто;



дозволити розмитнити мікроавтобуси, автобуси, вантажівки, які були зроблені в період включно до 2010 року;



ввести обов'язковий техогляд замість сертифікацій та євростандартів;



надати пільги людям з інвалідністю, багатодітним і ветеранам.



І головною "євробляхери" вказали вимогу ухвалити новий закон про доступне розмитнення до кінця жовтня 2019 року, тобто до затвердження нового держбюджету.



І, як стало відомо, в Міністерстві інфраструктури погодилися з останнім проханням мітингувальників, а також розкрили деякі подробиці майбутніх змін до законодавства, серед яких:



скасування коефіцієнту віку, який впливає на вартість розмитнення;



скасування заборони на ввезення ретроавто;



перегляд вимог щодо екостандартів;



повернення утилізаційного збору;



введення обов'язкового техогляду.



У коментарі колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава припустив, що ще однією поступкою уряду може стати перегляд ставки розмитнення автомобілів на єврономерах і введення додаткових понижуючих коефіцієнтів для деяких категорій авто.





"Я думаю, що уряд може переглянути ставки розмитнення і використовувати додаткові понижуючі коефіцієнти для тих автомобілів, які вже були ввезені на територію України до певної дати", – сказав він.



"Однак у жодному разі не можна поширювати це правило на автомобілі, які були ввезені пізніше, оскільки Україна може стати звалищем для старих європейських автомобілів. Але тим громадянам, які вже користуються такими авто, держава повинна піти назустріч і зробити прийнятні правила розмитнення", – заявив Кава.



В "Авто Євро Силі" розповіли , що спільно з Кабінетом міністрів України вони створили робочу групу, яка вже передала свої напрацювання на розгляд народних обранців.





"Цієї п'ятниці ми очікуємо розширеного засідання робочої групи, де народні депутати розглянуть наші ініціативи. Ми сподіваємося, що упродовж місяця всі деталі будуть опрацьовані", – повідомив співзасновник громадського об'єднання Олександр Чернявський.



З основних питань, які вже внесені на розгляд, представник "Авто Євро Сили" вказав на зняття заборони на розмитнення автомобілів категорії М1, до якої відносяться мікроавтобуси; приведення ставок на розмитнення до нормальних норм; справедлива оцінка вартості авто.



Нові правила для "євроблях": що Кабмін підготував українцям

Щодо ставок Чернявський розповів, що розглядаються декілька варіантів: "Все зараз коливається довкола двох величин – це скасування акцизу, або скасування коефіцієнта року у формулі акцизу, що тотожне повному скасуванню акцизу. Там майже ідентичні величини. Ще одна модель – для автомобілів до 2009 року зробити фіксовану ставку $500".



У податковому комітеті Верховної Ради позитивно оцінили пропозиції Кабміну, і запевняють, що якщо законопроєкт буде схвалений Мінтранспорту і Мінфіном, депутати теж його підтримають.



"Все, що пропонує Криклій (міністр транспорту. – Ред.), я повністю підтримую. Сам виступаю за скасування акцизів і будь-яких екологічних стандартів, і буду в цьому переконувати і уряд, і своїх колег", – заявив у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Слуга народу", член податкового комітету Мар'ян Заблоцький.



Нардеп пояснив, що наведені стандарти ніколи не були пов'язані з екологічною ситуацією, а лише використовувалися інструментом для заборони ввезення вживаних автомобілів для розвитку вітчизняного машинобудування.



"Але це не спрацювало, зараз в Україні заводом "ЗАЗ" випускається 4000 автомобілів на рік, для порівняння, у 2008-му було випущено 400 000. Тому, якщо заборона не допомогла, потрібно дати людям можливість користуватися тими авто, якими вони хочуть", – вважає він.



Зараз і активісти, і представники Кабміну, і депутати Верховної Ради схильні до того, що законопроєкт буде проголосований вже найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні народні депутати відтермінували введення штрафів для водіїв авто на єврономерах до кінця цього року. Але це не вирішує самої проблеми – законодавчого врегулювання правил розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією.І хоча закон був ухвалений ще торік, зараз його планують переглянути, догоджаючи власникам "євроблях", які виступають проти нових норм, - пише Обозреватель Кабмін та активісти створили робочу групу з напрацювання нових правил розмитнення автомобілів в Україні.На узгодження депутатам вже подані такі пропозиції, як скасування акцизу або коефіцієнта віку; забезпечення справедливої оцінки вартості авто; перегляд вимог щодо екостандартів; введення обов'язкового техогляду.У податковому комітеті підтримують ініціативу уряду й сподіваються на якнайшвидше голосування нового законопроєкту.Здавалося б, ухвалення у листопаді 2018 року законопроєкти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів в Україні, мало б закрити це питання на довгий час. Але наданого терміну, за який власники авто на єврономерах повинні перереєструвати свої транспортні, виявилося недостатньо.Почувши прохання "євробляхерів", нова влада пішла на поступки і проголосувала за законопроєкт №1030, який відтерміновує введення штрафів за водіння авто з іноземною реєстрацією до кінця 2019 року, чим викликала невдоволення у законослухняних громадян."Виникають питання у тих людей, які вже розмитнили автомобілі. Чому вони робили це абсолютно за іншими цінами, ніж будуть у тих, хто не виконував обов'язки і отримав канікули до нового року?" – заявив в автоюрист Денис Конюшко.Фахівець вважає, що друге перенесення дедлайнів поставило у програшну ситуацію тих автовласників, які вже розмитнили свої "євробляхи" за новими правилами. І, звичайно, ніякої компенсації для них не буде."Найприкріше за тих людей, які виконують вимоги закону, які пішли і перші розмитнили свій автомобіль. Для чого вони це зробили – абсолютно незрозуміло. Проблема полягає в тому, що людина, яка дотримується закону, – в програші", – зазначив Конюшко.Крім цієї поступки, в уряді повідомили, що ознайомилися із пропозиціями власників "євроблях" і пообіцяли підготувати новий законопроєкт, який максимально спростить порядок розмитнення автомобілів.Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що новий проєкт закону про розмитнення необхідно внести в Раду до кінця 2019 року. Він повинен вирішити проблему авто, які вже ввезені на територію України, і питання розмитнення спецавтомобілів.Однак терміни внесення нового законопроєкту не влаштували "євробляхерів", які 2 жовтня вишли на мітинг під будівлю Верховної Ради зі списком вимог:прибрати акциз;зробити справедливу ставку;забезпечити справедливу оцінку вартості авто;дозволити розмитнити мікроавтобуси, автобуси, вантажівки, які були зроблені в період включно до 2010 року;ввести обов'язковий техогляд замість сертифікацій та євростандартів;надати пільги людям з інвалідністю, багатодітним і ветеранам.І головною "євробляхери" вказали вимогу ухвалити новий закон про доступне розмитнення до кінця жовтня 2019 року, тобто до затвердження нового держбюджету.І, як стало відомо, в Міністерстві інфраструктури погодилися з останнім проханням мітингувальників, а також розкрили деякі подробиці майбутніх змін до законодавства, серед яких:скасування коефіцієнту віку, який впливає на вартість розмитнення;скасування заборони на ввезення ретроавто;перегляд вимог щодо екостандартів;повернення утилізаційного збору;введення обов'язкового техогляду.У коментарі колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава припустив, що ще однією поступкою уряду може стати перегляд ставки розмитнення автомобілів на єврономерах і введення додаткових понижуючих коефіцієнтів для деяких категорій авто."Я думаю, що уряд може переглянути ставки розмитнення і використовувати додаткові понижуючі коефіцієнти для тих автомобілів, які вже були ввезені на територію України до певної дати", – сказав він."Однак у жодному разі не можна поширювати це правило на автомобілі, які були ввезені пізніше, оскільки Україна може стати звалищем для старих європейських автомобілів. Але тим громадянам, які вже користуються такими авто, держава повинна піти назустріч і зробити прийнятні правила розмитнення", – заявив Кава.В "Авто Євро Силі" розповіли , що спільно з Кабінетом міністрів України вони створили робочу групу, яка вже передала свої напрацювання на розгляд народних обранців."Цієї п'ятниці ми очікуємо розширеного засідання робочої групи, де народні депутати розглянуть наші ініціативи. Ми сподіваємося, що упродовж місяця всі деталі будуть опрацьовані", – повідомив співзасновник громадського об'єднання Олександр Чернявський.З основних питань, які вже внесені на розгляд, представник "Авто Євро Сили" вказав на зняття заборони на розмитнення автомобілів категорії М1, до якої відносяться мікроавтобуси; приведення ставок на розмитнення до нормальних норм; справедлива оцінка вартості авто.Нові правила для "євроблях": що Кабмін підготував українцямЩодо ставок Чернявський розповів, що розглядаються декілька варіантів: "Все зараз коливається довкола двох величин – це скасування акцизу, або скасування коефіцієнта року у формулі акцизу, що тотожне повному скасуванню акцизу. Там майже ідентичні величини. Ще одна модель – для автомобілів до 2009 року зробити фіксовану ставку $500".У податковому комітеті Верховної Ради позитивно оцінили пропозиції Кабміну, і запевняють, що якщо законопроєкт буде схвалений Мінтранспорту і Мінфіном, депутати теж його підтримають."Все, що пропонує Криклій (міністр транспорту. – Ред.), я повністю підтримую. Сам виступаю за скасування акцизів і будь-яких екологічних стандартів, і буду в цьому переконувати і уряд, і своїх колег", – заявив у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Слуга народу", член податкового комітету Мар'ян Заблоцький.Нардеп пояснив, що наведені стандарти ніколи не були пов'язані з екологічною ситуацією, а лише використовувалися інструментом для заборони ввезення вживаних автомобілів для розвитку вітчизняного машинобудування."Але це не спрацювало, зараз в Україні заводом "ЗАЗ" випускається 4000 автомобілів на рік, для порівняння, у 2008-му було випущено 400 000. Тому, якщо заборона не допомогла, потрібно дати людям можливість користуватися тими авто, якими вони хочуть", – вважає він.Зараз і активісти, і представники Кабміну, і депутати Верховної Ради схильні до того, що законопроєкт буде проголосований вже найближчим часом.

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