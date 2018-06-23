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Відтепер в жіночій консультації луцького пологового будинку працює лікар-мамолог

Відтепер в жіночій консультації луцького пологового будинку працює лікар-мамолог
У луцькому пологовому працює лікар-мамолог.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.

Зазначають, що прийом буде проводити Володимир Миколайович Федорчук - онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, завідувач мамологічного відділення Волинського обласного онкологічного диспансеру.

Лікар прийматиме щовівторка з 16:30 до 19:30 год.

Довідка. З року в рік злоякісні новоутворення грудей займають одну з перших позицій в структурі онкозахворювань, а регулярні профілактичні консультації у лікаря-мамолога допомагають виявити новоутворення на ранніх стадіях розвитку і провести відповідну терапію.


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Теги: Луцький пологовий
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