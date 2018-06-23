Відтепер в жіночій консультації луцького пологового будинку працює лікар-мамолог
Сьогодні, 10:22
У луцькому пологовому працює лікар-мамолог.
Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Зазначають, що прийом буде проводити Володимир Миколайович Федорчук - онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, завідувач мамологічного відділення Волинського обласного онкологічного диспансеру.
Лікар прийматиме щовівторка з 16:30 до 19:30 год.
Довідка. З року в рік злоякісні новоутворення грудей займають одну з перших позицій в структурі онкозахворювань, а регулярні профілактичні консультації у лікаря-мамолога допомагають виявити новоутворення на ранніх стадіях розвитку і провести відповідну терапію.
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Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Зазначають, що прийом буде проводити Володимир Миколайович Федорчук - онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, завідувач мамологічного відділення Волинського обласного онкологічного диспансеру.
Лікар прийматиме щовівторка з 16:30 до 19:30 год.
Довідка. З року в рік злоякісні новоутворення грудей займають одну з перших позицій в структурі онкозахворювань, а регулярні профілактичні консультації у лікаря-мамолога допомагають виявити новоутворення на ранніх стадіях розвитку і провести відповідну терапію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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