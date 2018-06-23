Відтепер в жіночій консультації луцького пологового будинку працює лікар-мамолог





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Зазначають, що прийом буде проводити Володимир Миколайович Федорчук - онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, завідувач мамологічного відділення Волинського обласного онкологічного диспансеру.



Лікар прийматиме щовівторка з 16:30 до 19:30 год.



Довідка. З року в рік злоякісні новоутворення грудей займають одну з перших позицій в структурі онкозахворювань, а регулярні профілактичні консультації у лікаря-мамолога допомагають виявити новоутворення на ранніх стадіях розвитку і провести відповідну терапію.





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