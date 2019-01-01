Як продати нерухомість, або Поради луцького ріелтора. ФОТО

Дмитром Хомічем на тему "Я не козел, або Хто такий рієлтор". Спікер розвінчав міфи про ріелторів та розповів про особливості професії.



Захід відбувся 9 жовтня в РЦ «Промінь» в День рієлтора України у межах освітнього проєкту «Школа свідомого громадянина». Ініціативу реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Координаторка школи Христина Назар зазначила, що зустріч із Дмитром Хоміч є першою в рамках нового напрямку освітнього проєкту:



"Вже другий рік поспіль "Школа свідомого громадянина" успішно організовує зустрічі з відомими людьми всієї України. Завдяки проєкту «Молодь змінить Україну» Фонду Богдана Гаврилишина з'явилась ідея створення нового напрямку, який передбачає затишні зустрічі на актуальні, потрібні та болючі теми для Луцька, щоб їх можна було обговорювати з місцевими експертами. Таким чином, проводячи попередні заходи, обираючи цікаві теми, ми організува першу зустріч з місцевим спеціалістом у сфері нерухомості Дмитром Хомічем".





Своєю чергою Дмитро Хоміч зауважив, що вважає такий формат затребуваним, оскільки він дозволяє людям зібратися та поспілкуватися без зайвого пафосу, обмінятися корисними думками:



"Разом із тим моєю мета – шляхом презентації своєї професії, розвінчати міфи та пояснити людям, що рієлтор – не козел, а спеціаліст, який займає свою нішу, працює в чітких параметрах та реально допомагає людям".



Під час діалогу з лучанами Дмитро Хоміч пояснив людям, що насправді, на відміну від усталених думок, не існує "чорних" та "білих" ріелторів:



"Є або ріелтори, або не ріелтори. Другі – це люди, які прийшли в професію на певний період та незрозуміло з якою мотивацією, та намагаються себе в ній реалізувати".



Також ріелтор пояснив, кого він називає "хоббітами":



"Інколи я моніторю сторінки своїх нібито колег і бачу там багато цікавого, але не нерухомість. Я називаю таких людей “хоббітами”, нерухомість для них - це просто хоббі. Вони мають основну професію і ось таке захоплення. Є люди, які намагаються себе реалізувати та допомогти клієнтам, а є такі, що в професії перебувають тимчасово і ринок їх просто відсіє".



"Якщо ти продаєш нерухомість, то це не означає, що ти – ріелтор", – додав він.



Окрім цього, Дмитро Хоміч зазначив, що ріелтор повинен отримувати винагороду за свою роботу лише після виконання послуги. Також він розповів, що головна мотивація в цій професії – це спільна зацікавленість в результаті клієнта та фахівця. Зі слів Дмитра, ріелто обов'язково повинен написати людині з якою працює план дій щодо продажу нерухомості:



"Перш за все, він повинен сформувати цінові межі. Часто вони не співпадатимуть з власником житла, проте ріелтор повинен вказувати йому реальні діапазони ціни, виходячи із ситуації на ринку. Якщо ж вам називають кінцеву ціну продажу з точністю до ста доларів, напевно, це поганий спеціаліст. Як правило, хороші рієлтори прив'язуються до кінцевої ціни продажу. Його мотивація у тому, щоб реалізувати дорожче і отримати більшу винагороду".



Людям, які хочуть продати нерухомість самотужки, ріелто радить в першу чергу підготувати усі необхідні документи. За консультацією варто звернутися до нотаріуса. Також важливо обговорити ваші наміри з іншими співвласниками, якщо такі є.



Також, важливо не приховувати інформацію про продаж від сусідів, оскільки, зі слів Дмитра Хоміча, вони – потенційні покупці. Коли справа дійте до конкретних домовленостей, фахівець радить обов'язково затверджувати угоду документально та просити завдаток. Успішності процесу продажу також додасть попередня підготовка нерухомості: якісне прибирання, яскраве освітлення тощо.



Варто зауважити, що «Школа свідомого громадянина» дає унікальну можливість неформальної освіти у Луцьку. «СВІДОМІ» організовують лекції та відкриті розмови з успішними українцями: експертами, бізнесменами, журналістами та політиками. Спікерами на «Школі» вже були гендиректор міжнародної компанії Modern-Expo Group Петро Пилипюк, політексперт та очільник «Сили людей» Олександр Солонтай, журналіст Андрій Куликов, ексгендиректорка «Microsoft Україна» Надія Васильєва, екснардепка Ганна Гопко.

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