Де на Волині збудують мультифункціональні спортивні майданчики

На Волині збудують 6 мультифункціональних спортивних майданчики.Зокрема, стало відомо, що такі майданчики з’являться у селах Крупа та Липини Луцького, села Мощена Ковельського, селища Заболоття Ратнівського районів, а також в містах Ковель і Луцьк, - інформуєТак, у 2019 році в регіон надійшла субвенція з державного бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту у сумі 4,9 мільйона гривень. За умовами надання субвенції – місцеві бюджети мають співфінансувати проекти в обсязі не менше, ніж 50% від вартості робіт. Отже, цього року майданчиків можна звести майже на 10 мільйонів гривень.Аби отримати субвенцію, місцевий бюджет має профінансувати не менше, ніж 50% загальної вартості робіт. Субвенційні кошти може отримати громада, у якій незадовільний стан існуючих майданчиків, яка відвела земельну ділянку на будівництво, має всі необхідні документи, зокрема проектно-кошторисні. Окрім того, обов’язковою умовою є доступність майданчика для занять ігровими видами спорту населення з інвалідністю та інших маломобільних груп. А також, належне забезпечення подальшої експлуатації та функціонування площадок за кошти місцевих бюджетів.Так, на засіданні вирішили підтримати проект «Будівництво мультифункціонального майданчика в с. Крупа Підгайцівської сільської ради», на який буде виділена субвенція з державного бюджету.Слід відзначити, що на минулому засіданні, що відбулося у серпні поточного року, комісія вже підтримала 5 подібних проектів, а саме:- будівництво мультифункціанального майданчика для занять ігровими видами спорту в с. Липини Луцького району Волинської області;‑ будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території філії ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст.» в с. Мощена Ковельського району Волинської області;‑ капітальний ремонт спортивного майданчика із штучним покриттям «Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 13 – колегіум» міста Ковеля» по вул. 40 р. Перемоги, 18 в м. Ковель Волинської області;‑ капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Глушець, 37а у м. Луцьку;- реконструкція спортивного майданчика ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок по вул. 1-го травня в смт Заболоття Ратнівського району, Волинської області.До слова, мультифункціональні майданчики повинні бути завдовжки не менше, ніж 38 метрів і завширшки не менше, ніж 20 метрів. Призначені – для занять з не менше, ніж чотирьох ігрових видів спорту. Площадки матимуть спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.