вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі хочуть перейменувати сквер

У Рожищі хочуть перейменувати сквер
У Рожищі сквер «Борцям за волю та незалежність України» хочуть перейменувати.

Про це говорили 10 жовтня під час засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів, - пише Район.Рожище.

Одне з питань порядку денного – звернення Народного руху України в Рожищенському районі щодо надання назви скверу в місті Рожище.

Члени організації вважають, що рожищенський сквер «Борцям за волю та незалежність України» варто перейменувати. Запропонували назву – «Борцям за волю України імені Василя Стуса».

«Ми, засновники Народного руху України в Рожищенському районі, просимо, вимагаємо відновити справедливість по відношенню до Стуса, спокутувати гріх за депутатів міської ради 2008 року, шляхом надання скверику назви «Борцям за волю України імені Василя Стуса», – йдеться у документі.

Під «гріхом депутатів міської ради 2008 року» члени організації мають на увазі перейменування вулиці Василя Стуса на вулицю Анатолія Ліпкана.

Звернення організації взяли до уваги й пообіцяли винести на обговорення громади.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, сквер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поліція провела виховну роботу між вірянами УПЦ (МП) та ПЦУ
Сьогодні, 18:33
У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
Сьогодні, 18:13
У Рожищі хочуть перейменувати сквер
Сьогодні, 17:46
За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий
Сьогодні, 17:38
Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
У Рожищі діти затоптали пам'ятний сквер. ФОТО У Рожищі діти затоптали пам'ятний сквер. ФОТО
09 грудень, 2018, 23:41
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
28 листопад, 2018, 20:23
Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО
27 листопад, 2018, 09:13
На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО На Волині п'яний водій на бусі скоїв аварію. ФОТО. ВІДЕО
08 жовтень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЦВК призначила перші місцеві вибори у 86 громадах: дві з них – волинські
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині поліція провела виховну роботу між вірянами УПЦ (МП) та ПЦУ
Сьогодні, 18:33
 0
У Луцьку зіткнулись Peugeot та Toyota. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
У Рожищі хочуть перейменувати сквер
Сьогодні, 17:46
 0
За життя боролися три доби: у лікарні Дніпра помер поранений військовий
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿