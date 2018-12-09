У Рожищі хочуть перейменувати сквер
Сьогодні, 17:46
У Рожищі сквер «Борцям за волю та незалежність України» хочуть перейменувати.
Про це говорили 10 жовтня під час засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів, - пише Район.Рожище.
Одне з питань порядку денного – звернення Народного руху України в Рожищенському районі щодо надання назви скверу в місті Рожище.
Члени організації вважають, що рожищенський сквер «Борцям за волю та незалежність України» варто перейменувати. Запропонували назву – «Борцям за волю України імені Василя Стуса».
«Ми, засновники Народного руху України в Рожищенському районі, просимо, вимагаємо відновити справедливість по відношенню до Стуса, спокутувати гріх за депутатів міської ради 2008 року, шляхом надання скверику назви «Борцям за волю України імені Василя Стуса», – йдеться у документі.
Під «гріхом депутатів міської ради 2008 року» члени організації мають на увазі перейменування вулиці Василя Стуса на вулицю Анатолія Ліпкана.
Звернення організації взяли до уваги й пообіцяли винести на обговорення громади.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Про це говорили 10 жовтня під час засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів, - пише Район.Рожище.
Одне з питань порядку денного – звернення Народного руху України в Рожищенському районі щодо надання назви скверу в місті Рожище.
Члени організації вважають, що рожищенський сквер «Борцям за волю та незалежність України» варто перейменувати. Запропонували назву – «Борцям за волю України імені Василя Стуса».
«Ми, засновники Народного руху України в Рожищенському районі, просимо, вимагаємо відновити справедливість по відношенню до Стуса, спокутувати гріх за депутатів міської ради 2008 року, шляхом надання скверику назви «Борцям за волю України імені Василя Стуса», – йдеться у документі.
Під «гріхом депутатів міської ради 2008 року» члени організації мають на увазі перейменування вулиці Василя Стуса на вулицю Анатолія Ліпкана.
Звернення організації взяли до уваги й пообіцяли винести на обговорення громади.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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