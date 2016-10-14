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У Луцькраді думали, як налагодити транспортне сполучення з селами Прилуцької сільради

У Луцькраді думали, як налагодити транспортне сполучення з селами Прилуцької сільради
У міській раді шукають шляхи налагодження автобусного сполучення з селами Прилуцької сільської ради - Сапогів, Небіжка, Жабка, Дачне та, власне, самого Прилуцького.

З цього приводу відбулася робоча нарада начальника управління транспорту та зв’язку міськради Володимира Степанова з Прилуцьким сільським головою Валентином Арчибасовим та перевізниками. Про інформують на сайті Луцької міської ради.

Володимир Степанов повідомив, що з 26 жовтня села Прилуцької сільської ради приєднуються до Луцька, тому в міста виникло чимало запитань щодо транспортного сполучення з цими населеними пунктами . “Це вже буде територія міста, тому необхідно налагодити автобусне сполучення. На сьогоднішній день там жоден автобусний маршрут з міським сполученням не їздить”, - повідомив він.

У свою чергу, Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов сказав, що загалом транспортне сполучення між районним та обласним центром існує. Є лише проблемне село Сапогів, яке подекуди недоступне. Втім, силами перевізника Мандзюка люди з цього села мають можливість доїхати до Ківерців та Луцька. “Хочеться, щоб це сполучення було налагоджено чіткіше, а люди не нарікали на перевізників. Також люди скаржаться, що не можуть сісти в переповнені автобуси за маршрутом Луцьк — Жабка — Дачне та у зворотньому напрямку”, - висловив прохання своєї громади Валентин Арчибасов.

Вже наступного тижня відбудеться підсумкова нарада, де перевізники повинні озвучити свої пропозиції та напрацювання від отриманої сьогодні інформації.

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Теги: Сапогів, Небіжка, Жабка, Дачне, Прилуцьке, автобусне сполучення, маршрутка
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