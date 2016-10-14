У Луцькраді думали, як налагодити транспортне сполучення з селами Прилуцької сільради





З цього приводу відбулася робоча нарада начальника управління транспорту та зв’язку міськради Володимира Степанова з Прилуцьким сільським головою Валентином Арчибасовим та перевізниками. Про інформують на



Володимир Степанов повідомив, що з 26 жовтня села Прилуцької сільської ради приєднуються до Луцька, тому в міста виникло чимало запитань щодо транспортного сполучення з цими населеними пунктами . “Це вже буде територія міста, тому необхідно налагодити автобусне сполучення. На сьогоднішній день там жоден автобусний маршрут з міським сполученням не їздить”, - повідомив він.



У свою чергу, Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов сказав, що загалом транспортне сполучення між районним та обласним центром існує. Є лише проблемне село Сапогів, яке подекуди недоступне. Втім, силами перевізника Мандзюка люди з цього села мають можливість доїхати до Ківерців та Луцька. “Хочеться, щоб це сполучення було налагоджено чіткіше, а люди не нарікали на перевізників. Також люди скаржаться, що не можуть сісти в переповнені автобуси за маршрутом Луцьк — Жабка — Дачне та у зворотньому напрямку”, - висловив прохання своєї громади Валентин Арчибасов.



Вже наступного тижня відбудеться підсумкова нарада, де перевізники повинні озвучити свої пропозиції та напрацювання від отриманої сьогодні інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міській раді шукають шляхи налагодження автобусного сполучення з селами Прилуцької сільської ради - Сапогів, Небіжка, Жабка, Дачне та, власне, самого Прилуцького.З цього приводу відбулася робоча нарада начальника управління транспорту та зв’язку міськрадиз Прилуцьким сільським головоюта перевізниками. Про інформують на сайті Луцької міської ради.Володимир Степанов повідомив, що з 26 жовтня села Прилуцької сільської ради приєднуються до Луцька, тому в міста виникло чимало запитань щодо транспортного сполучення з цими населеними пунктами . “Це вже буде територія міста, тому необхідно налагодити автобусне сполучення. На сьогоднішній день там жоден автобусний маршрут з міським сполученням не їздить”, - повідомив він.У свою чергу, Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов сказав, що загалом транспортне сполучення між районним та обласним центром існує. Є лише проблемне село Сапогів, яке подекуди недоступне. Втім, силами перевізника Мандзюка люди з цього села мають можливість доїхати до Ківерців та Луцька. “Хочеться, щоб це сполучення було налагоджено чіткіше, а люди не нарікали на перевізників. Також люди скаржаться, що не можуть сісти в переповнені автобуси за маршрутом Луцьк — Жабка — Дачне та у зворотньому напрямку”, - висловив прохання своєї громади Валентин Арчибасов.Вже наступного тижня відбудеться підсумкова нарада, де перевізники повинні озвучити свої пропозиції та напрацювання від отриманої сьогодні інформації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію