Обласний хоспіс переїхав у нове приміщення в Боголюби. ВІДЕО





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Тимчасова виконувачка обов’язків директора лікарні "Хоспіс" Яніна Дорошенко розповіла, що весь персонал перейшов працювати у це приміщення у повному складі, хоч добиратися в Боголюби незручно. Після переїзду розгорнули у хоспісі 26 ліжок.



“Палати, звісно, вужчі, ніж на Львівській. Ліжко функціональне, велике і тумбочка і буває, що треба тумба-туалет і доступ до хворого. Весь медперсонал перейшов сюди у повному складі, ніхто не звільнився, хоча багатьом не зручно добиратися”, - висловилася т.в.о. директора обласної лікарні «Хоспіс».



Хоспіс надає перевагу онкохворим, каже Яніна Дорошенко. Нині на розгляді п’ять заяв.



Ольга Кирилюк медсестрою у хоспісі працює 18-й рік. Каже: звикають на новому місці, приміщення до обслуговування побутових потреб пацієнтів облаштоване на 90 відсотків. Нині у лікарні – 19 хворих.



“Хворі є важкі, кого треба підсунути, вже можуть бути мокрі, той хоче попити, той просить з холодильника щось принести і отак цілий час. Дуже тяжко морально, ну і фізично, бо хворих треба мінімум три рази в день підсунути, але людина до всього звикає. Наше яке покликання? Допомагати хворим”, - розповідає жінка.



Підопічна Хоспісу Мирослава Атаманська – з Рожищенського району. Розповідає, чим годували на обід: “Сьогодні котлети, картопля, суп. Якщо так буде далі, то не треба нічого. Тут добре, тільки далеко доїжджати людям”.



Її сусідка по палаті, лучанка Євгенія Любашевська, розповідає – переїзд пережила добре. У лікарні, каже, знаходиться 10 місяців: “Там не погано було, але тут дуже добре, вже облаштували все і все чисте: постіль, памперси. Доглядають по-людськи. Син один у мене у Львові, чоловік помер два тижні тому, та й так, вдома немає нікого”.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська лікарня «Хоспіс» переїхала до обласної лікарні у селі Боголюби.Про це повідомляє Суспільне Волині Тимчасова виконувачка обов’язків директора лікарні "Хоспіс"розповіла, що весь персонал перейшов працювати у це приміщення у повному складі, хоч добиратися в Боголюби незручно. Після переїзду розгорнули у хоспісі 26 ліжок.“Палати, звісно, вужчі, ніж на Львівській. Ліжко функціональне, велике і тумбочка і буває, що треба тумба-туалет і доступ до хворого. Весь медперсонал перейшов сюди у повному складі, ніхто не звільнився, хоча багатьом не зручно добиратися”, - висловилася т.в.о. директора обласної лікарні «Хоспіс».Хоспіс надає перевагу онкохворим, каже Яніна Дорошенко. Нині на розгляді п’ять заяв.медсестрою у хоспісі працює 18-й рік. Каже: звикають на новому місці, приміщення до обслуговування побутових потреб пацієнтів облаштоване на 90 відсотків. Нині у лікарні – 19 хворих.“Хворі є важкі, кого треба підсунути, вже можуть бути мокрі, той хоче попити, той просить з холодильника щось принести і отак цілий час. Дуже тяжко морально, ну і фізично, бо хворих треба мінімум три рази в день підсунути, але людина до всього звикає. Наше яке покликання? Допомагати хворим”, - розповідає жінка.Підопічна Хоспісу– з Рожищенського району. Розповідає, чим годували на обід: “Сьогодні котлети, картопля, суп. Якщо так буде далі, то не треба нічого. Тут добре, тільки далеко доїжджати людям”.Її сусідка по палаті, лучанка, розповідає – переїзд пережила добре. У лікарні, каже, знаходиться 10 місяців: “Там не погано було, але тут дуже добре, вже облаштували все і все чисте: постіль, памперси. Доглядають по-людськи. Син один у мене у Львові, чоловік помер два тижні тому, та й так, вдома немає нікого”.

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