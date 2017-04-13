У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО





Водій рейсового автобуса «Чернівці-Харків» не впорався з керуванням і допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала сім’я - дев’ять пасажирів мікроавтобуса. Серед них – п’ятеро дорослих і четверо дітей.





За інформацією поліції, 17-річну дівчину з переломом щелепи та лівої руки госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Також під наглядом медиків перебуває вагітна пасажирка мікроавтобуса, 1996 р.н.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області внаслідок зіткнення рейсового автобуса із мікроавтобусом постраждали 9 осіб. Як повідомили кореспондентам УНІАН у відділі комунікації поліції Чернівецької області, ДТП сталася 12 жовтня після обіду на трасі поблизу села Динівці Новоселицького району.Водій рейсового автобуса «Чернівці-Харків» не впорався з керуванням і допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала сім’я - дев’ять пасажирів мікроавтобуса. Серед них – п’ятеро дорослих і четверо дітей.За інформацією поліції, 17-річну дівчину з переломом щелепи та лівої руки госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Також під наглядом медиків перебуває вагітна пасажирка мікроавтобуса, 1996 р.н.

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