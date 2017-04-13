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У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО

У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО
У Чернівецькій області внаслідок зіткнення рейсового автобуса із мікроавтобусом постраждали 9 осіб. Як повідомили кореспондентам УНІАН у відділі комунікації поліції Чернівецької області, ДТП сталася 12 жовтня після обіду на трасі поблизу села Динівці Новоселицького району.

Водій рейсового автобуса «Чернівці-Харків» не впорався з керуванням і допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала сім’я - дев’ять пасажирів мікроавтобуса. Серед них – п’ятеро дорослих і четверо дітей.

У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО

За інформацією поліції, 17-річну дівчину з переломом щелепи та лівої руки госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Також під наглядом медиків перебуває вагітна пасажирка мікроавтобуса, 1996 р.н.
У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО

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Теги: аварія, автобус, мікроавтобус, поліція, постраждалі, вагітна
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