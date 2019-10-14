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Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО

Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО
Пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика тривають уже другий день.

Водолазно-рятувальні роботи продовжили із настанням світлового дня, 14 жовтня, о 8 годині ранку. Про це у Facebook повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.

«14.10.2019, 8:00. Рятувальники продовжують проведення пошукових робіт на озері Любязь», – ідеться в його повідомленні.

Нагадаємо, станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники УДСНС області обстежили близько 20 тисяч квадратних метрів дна під час безпосередніх занурень на озері Люб'язь (Любешівський район) для пошуку директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика. Коли стемніло, відповідно до вимог нормативних документів щодо діяльності групи водолазно-рятувальних робіт та вимог техніки безпеки, пошуки припинили.

Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО
Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО
Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО
Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО


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Теги: Олексій Веремійчик, пошуки, безвісти зниклий, Любязь
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