У лісі на Володимирщині знайшли рештки чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 17:55
На Володимирщині, неподалік села Міжлісся, місцеві грибники натрапили на рештки чоловіка.
На жахливу знахідку грибники натрапили зранку 14 жовтня, – повідомляє Район.Іваничі.
Ймовірно це тіло Веремчука Михайла Артемовича, 12.10.1938 р.н., житителя міста Нововолинськ, який з 23.05.2019 року перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Нагадаємо, чоловік, 23 травня цього року виїхав на велосипеді із села Красностав у напрямку Володимира-Волинського. До цього часу місцезнаходження пенсіонера було невідоме.
Рідні упізнали одяг, який було виявлено на тілі чоловіка.
Тіло чоловіка доставлено у відділення СМЕ для подальшого з’ясування всіх обставин.
Головне фото – ілюстративне.
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На жахливу знахідку грибники натрапили зранку 14 жовтня, – повідомляє Район.Іваничі.
Ймовірно це тіло Веремчука Михайла Артемовича, 12.10.1938 р.н., житителя міста Нововолинськ, який з 23.05.2019 року перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Нагадаємо, чоловік, 23 травня цього року виїхав на велосипеді із села Красностав у напрямку Володимира-Волинського. До цього часу місцезнаходження пенсіонера було невідоме.
Рідні упізнали одяг, який було виявлено на тілі чоловіка.
Тіло чоловіка доставлено у відділення СМЕ для подальшого з’ясування всіх обставин.
Головне фото – ілюстративне.
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