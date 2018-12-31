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У лісі на Володимирщині знайшли рештки чоловіка, який перебував у розшуку

У лісі на Володимирщині знайшли рештки чоловіка, який перебував у розшуку
На Володимирщині, неподалік села Міжлісся, місцеві грибники натрапили на рештки чоловіка.

На жахливу знахідку грибники натрапили зранку 14 жовтня, – повідомляє Район.Іваничі.

Ймовірно це тіло Веремчука Михайла Артемовича, 12.10.1938 р.н., житителя міста Нововолинськ, який з 23.05.2019 року перебував у розшуку як безвісти зниклий.

Нагадаємо, чоловік, 23 травня цього року виїхав на велосипеді із села Красностав у напрямку Володимира-Волинського. До цього часу місцезнаходження пенсіонера було невідоме.

Рідні упізнали одяг, який було виявлено на тілі чоловіка.

Тіло чоловіка доставлено у відділення СМЕ для подальшого з’ясування всіх обставин.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Володимир-Волинський, розшук, безвісти зниклий, труп
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