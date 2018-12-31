У лісі на Володимирщині знайшли рештки чоловіка, який перебував у розшуку





На жахливу знахідку грибники натрапили зранку 14 жовтня, – повідомляє



Ймовірно це тіло Веремчука Михайла Артемовича, 12.10.1938 р.н., житителя міста Нововолинськ, який з 23.05.2019 року перебував у розшуку як безвісти зниклий.



Нагадаємо, чоловік, 23 травня цього року



Рідні упізнали одяг, який було виявлено на тілі чоловіка.



Тіло чоловіка доставлено у відділення СМЕ для подальшого з’ясування всіх обставин.



Головне фото – ілюстративне.

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