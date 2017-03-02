Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО





У соцмережі Instagram користувач із ніком Light007Sash опублікував світлини свого улову - чималого окуня, пише



«Окунь 955 грам», – підписав знімки чоловік. Рибину він виловив у Хрінницькому водосховищі.





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