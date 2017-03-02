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Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО

Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО
Волинянин зловив кілограмового окуня на Хрінницькому водосховищі.

У соцмережі Instagram користувач із ніком Light007Sash опублікував світлини свого улову - чималого окуня, пише Район.Демидівка.

«Окунь 955 грам», – підписав знімки чоловік. Рибину він виловив у Хрінницькому водосховищі.

Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО
Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО

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Теги: окунь, рибалка, улов, Хрінники
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