Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО
Сьогодні, 05:24
Волинянин зловив кілограмового окуня на Хрінницькому водосховищі.
У соцмережі Instagram користувач із ніком Light007Sash опублікував світлини свого улову - чималого окуня, пише Район.Демидівка.
«Окунь 955 грам», – підписав знімки чоловік. Рибину він виловив у Хрінницькому водосховищі.
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У соцмережі Instagram користувач із ніком Light007Sash опублікував світлини свого улову - чималого окуня, пише Район.Демидівка.
«Окунь 955 грам», – підписав знімки чоловік. Рибину він виловив у Хрінницькому водосховищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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