З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Сьогодні, 12:30
У Луцьку на проспекті Волі, 66а офіційно відкрили центр для реабілітації атовців.
Урочисте освячення центру на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом відбулося у вівторок, 15 жовтня.
"Цей центр був не просто потрібним, а дуже потрібним. Він надзвичайно актуальний сьогодні. У нашій державі зазвичай роблять щось тоді, коли це стає неактуальним. Посттравматичний синдром настає через 2-3 роки - тоді людина змінюється, не знає куди йти. Якраз центр відкривають у пік цього. Чесно кажучи, навіть не віриться, що у нас є такий центр - маленький санаторій і великому місті", - розповів керівник міської організації спілки воїнів АТО Олег Кобилинський.
За словами радника мера Луцька Ігоря Поліщука, у центрі для реабілітації бійці зможуть отримати не лише необхідну психологічну допомогу.
"Тут є і гідромасажні ванни, і басейн, і душ-шарко, денний стаціонар на 4 ліжка, різноманітні кімнати для занять на тренажерах, соляна кімната, фітобар. Спектр процедур, який надаватимуть у цьому реабілітаційному центрі, - дуже широкий. Ми сподіваємося, що все це допоможе бійцям, котрі повернулися з Сходу, прийти до нормального психологічного і фізичного стану", - відзначив він.
Загалом на будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО витратили 17 мільйонів гривень. Виділення левової частки коштів домігся нардеп 8-го скликання Ігор Лапін. Роботи здійснювала компанія "Житлобуд-2".
"У 2014 році постала дилема щодо того, куди ж максимально скеровувати зусилля. Із покійним Миколою Романюком прийняли рішення завершити будівництво школи №27 у Луцьку. Увагу на створення цього центру звернув Ігор Гнетньов (ред. - керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»). Він завів мене сюди і сказав: "От, було би непогано...". Так і виникла ідея. На сьогодні ми отримали результат, попри різні політичні погляди будь-яких щаблів влади. Ми всі разом зробили це", - наголосив Лапін.
Очолив центр реабілітації для учасників бойових дій Юрій Дубина.
"Усе це для того, щоб ми працювали для вас. Якщо вам буде хоч трішки краще, якщо ви покращите своє фізичне і психологічне здоров'я, думаю, що всі будуть задоволені", - звернувся він до присутніх воїнів та побажав усім плідної і злагодженої співпраці.
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Урочисте освячення центру на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом відбулося у вівторок, 15 жовтня.
"Цей центр був не просто потрібним, а дуже потрібним. Він надзвичайно актуальний сьогодні. У нашій державі зазвичай роблять щось тоді, коли це стає неактуальним. Посттравматичний синдром настає через 2-3 роки - тоді людина змінюється, не знає куди йти. Якраз центр відкривають у пік цього. Чесно кажучи, навіть не віриться, що у нас є такий центр - маленький санаторій і великому місті", - розповів керівник міської організації спілки воїнів АТО Олег Кобилинський.
За словами радника мера Луцька Ігоря Поліщука, у центрі для реабілітації бійці зможуть отримати не лише необхідну психологічну допомогу.
"Тут є і гідромасажні ванни, і басейн, і душ-шарко, денний стаціонар на 4 ліжка, різноманітні кімнати для занять на тренажерах, соляна кімната, фітобар. Спектр процедур, який надаватимуть у цьому реабілітаційному центрі, - дуже широкий. Ми сподіваємося, що все це допоможе бійцям, котрі повернулися з Сходу, прийти до нормального психологічного і фізичного стану", - відзначив він.
Загалом на будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО витратили 17 мільйонів гривень. Виділення левової частки коштів домігся нардеп 8-го скликання Ігор Лапін. Роботи здійснювала компанія "Житлобуд-2".
"У 2014 році постала дилема щодо того, куди ж максимально скеровувати зусилля. Із покійним Миколою Романюком прийняли рішення завершити будівництво школи №27 у Луцьку. Увагу на створення цього центру звернув Ігор Гнетньов (ред. - керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»). Він завів мене сюди і сказав: "От, було би непогано...". Так і виникла ідея. На сьогодні ми отримали результат, попри різні політичні погляди будь-яких щаблів влади. Ми всі разом зробили це", - наголосив Лапін.
Очолив центр реабілітації для учасників бойових дій Юрій Дубина.
"Усе це для того, щоб ми працювали для вас. Якщо вам буде хоч трішки краще, якщо ви покращите своє фізичне і психологічне здоров'я, думаю, що всі будуть задоволені", - звернувся він до присутніх воїнів та побажав усім плідної і злагодженої співпраці.
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