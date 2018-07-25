З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО

Керівник центру реабілітації воїнів АТО Юрій Дубина

У Луцьку на проспекті Волі, 66а офіційно відкрили центр для реабілітації атовців.Урочисте освячення центру на чолі з митрополитом Луцьким та Волинськимвідбулося у вівторок, 15 жовтня."Цей центр був не просто потрібним, а дуже потрібним. Він надзвичайно актуальний сьогодні. У нашій державі зазвичай роблять щось тоді, коли це стає неактуальним. Посттравматичний синдром настає через 2-3 роки - тоді людина змінюється, не знає куди йти. Якраз центр відкривають у пік цього. Чесно кажучи, навіть не віриться, що у нас є такий центр - маленький санаторій і великому місті", - розповів керівник міської організації спілки воїнів АТОЗа словами радника мера Луцька, у центрі для реабілітації бійці зможуть отримати не лише необхідну психологічну допомогу."Тут є і гідромасажні ванни, і басейн, і душ-шарко, денний стаціонар на 4 ліжка, різноманітні кімнати для занять на тренажерах, соляна кімната, фітобар. Спектр процедур, який надаватимуть у цьому реабілітаційному центрі, - дуже широкий. Ми сподіваємося, що все це допоможе бійцям, котрі повернулися з Сходу, прийти до нормального психологічного і фізичного стану", - відзначив він.Загалом на будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО витратили 17 мільйонів гривень. Виділення левової частки коштів домігся нардеп 8-го скликання. Роботи здійснювала компанія "Житлобуд-2"."У 2014 році постала дилема щодо того, куди ж максимально скеровувати зусилля. Із покійнимприйняли рішення завершити будівництво школи №27 у Луцьку. Увагу на створення цього центру звернув(ред. - керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»). Він завів мене сюди і сказав: "От, було би непогано...". Так і виникла ідея. На сьогодні ми отримали результат, попри різні політичні погляди будь-яких щаблів влади. Ми всі разом зробили це", - наголосив Лапін.Очолив центр реабілітації для учасників бойових дій"Усе це для того, щоб ми працювали для вас. Якщо вам буде хоч трішки краще, якщо ви покращите своє фізичне і психологічне здоров'я, думаю, що всі будуть задоволені", - звернувся він до присутніх воїнів та побажав усім плідної і злагодженої співпраці.