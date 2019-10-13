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Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)

Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)
З благословення архієпископа Нафанаїла, Волинська єпархія проводить традиційний щорічний хресний хід у Луцьку.

Він пройде вулицями обласного центру 20 жовтня, у неділю, - повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Зазначають, віряни вирушать від Свято-Покровського храму Луцька до кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської.

Початок хресного ходу о 15:00. Запрошують усіх охочих долучитись до ходи та спільної молитви.

Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)

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Теги: хресний хід, УПЦ (МП), Луцьк
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