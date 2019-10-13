Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:37
З благословення архієпископа Нафанаїла, Волинська єпархія проводить традиційний щорічний хресний хід у Луцьку.
Він пройде вулицями обласного центру 20 жовтня, у неділю, - повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Зазначають, віряни вирушать від Свято-Покровського храму Луцька до кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської.
Початок хресного ходу о 15:00. Запрошують усіх охочих долучитись до ходи та спільної молитви.
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Він пройде вулицями обласного центру 20 жовтня, у неділю, - повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Зазначають, віряни вирушать від Свято-Покровського храму Луцька до кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської.
Початок хресного ходу о 15:00. Запрошують усіх охочих долучитись до ходи та спільної молитви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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