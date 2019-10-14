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У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО

У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
14 жовтня у день свята Покрови Пресвятої Богородиці громада Свято-Покровського храму у Луцьку відзначила престольне свято.

Урочисту божественну літургію, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, очолив настоятель Свято-Покровського храму архімандрит Афанасій (Герман), - інформує Волинська єпархія УПЦ (МП).

Йому співслужили завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської протоієрей Володимир Яцишин, благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, прес-секретар єпархії протоієрей Віктор Аніпко, благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь, голова Просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук, клірики парафії та гості у священному сані.

Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.

Після закінчення божественної літургії та хресного ходу, настоятель Свято-Покровського храму архімандрит Афанасій звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.

Отець Афанасій передав вітальні слова громаді та гостям з престольним святом від керівника Волинською єпархією архієпископа Нафанаїла та від себе побажав завжди знаходитись під чесним Покровом Пресвятої Богородиці.

Також до вітального слова долучився благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, який щиро подякував настоятелю, собору духовенства, прихожанам та гостям престольного свята за спільну молитву й побажав, щоб милосердний Господь молитвами Пресвятої Богородиці, оберігав усю повноту Православної Церкви, даруючи захист від спокус та зцілення від тілесної і духовної немочі.

У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО

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Теги: Свято-Покровський храм, Луцьк, престольне свято
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