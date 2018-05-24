вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі бойовики вбили молоду військову

На Донбасі бойовики вбили молоду військову
У вівторок, 15 жовтня, на Донбасі під час ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої служив у батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото дівчини, - пише Обозреватель.

"Донька загиблого воїна "Айдара". Спочатку допомагала як волонтер, потім пішла на війну", – написав він.

Подробицями поділилося у Facebook і командування 101-ї бригади.

"Повідомляємо про трагічну смерть нашої бойової товаришки, солдатки Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від підступної ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай із миром. Вічна Слава Героям!" – йдеться у повідомленні.

Никоненко народилася у 1983 році в Миргороді Полтавської області. У військової залишилася маленька донька.

Також спливли подробиці про загибель батька вбитої військовослужбовиці. Сергій Никоненко загинув 18 січня 2015 року в результаті обстрілу російськими окупантами з РСЗВ "Град" села Трьохізбєнка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Донбас, смерть, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку побільшає зупинок
Сьогодні, 10:08
Пішов у невідомому напрямку: у Любешівському районі зник чоловік
Сьогодні, 10:03
На Донбасі бойовики вбили молоду військову
Сьогодні, 10:00
Електронна система оплати проїзду: які у Луцьку будуть квитки та скільки коштуватимуть
Сьогодні, 09:50
Повідомили, коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
На Донбасі загинув 22-річний командир снайперів На Донбасі загинув 22-річний командир снайперів
24 травень, 2018, 11:32
На Донбасі під час обстрілу загинув військовий На Донбасі під час обстрілу загинув військовий
10 жовтень, 16:26
На Донбасі загинув український військовий На Донбасі загинув український військовий
28 вересень, 10:20
Помер поранений на Донбасі український боєць Помер поранений на Донбасі український боєць
14 вересень, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вантажівка збила 18-річну дівчину
Сьогодні, 11:17
 0
На «Устилузі» у волинянина вилучили приховані спортивні добавки
Сьогодні, 11:07
 0
Вечірній «лаундж» та барбекю біля кухні. Показали фото внутрішніх двориків у «Струмочку»*
Сьогодні, 10:53
 0
Волинянин став новим чемпіоном України з боксу серед юніорів
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині злодій викрав з літньої кухні одяг і каструлі
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿