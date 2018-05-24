На Донбасі бойовики вбили молоду військову

Ярослава Никоненко, батько якої служив у батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.



Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото дівчини, - пише



"Донька загиблого воїна "Айдара". Спочатку допомагала як волонтер, потім пішла на війну", – написав він.



Подробицями поділилося у Facebook і командування 101-ї бригади.



"Повідомляємо про трагічну смерть нашої бойової товаришки, солдатки Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від підступної ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай із миром. Вічна Слава Героям!" – йдеться у повідомленні.



Никоненко народилася у 1983 році в Миргороді Полтавської області. У військової залишилася маленька донька.



Також спливли подробиці про загибель батька вбитої військовослужбовиці. Сергій Никоненко загинув 18 січня 2015 року в результаті обстрілу російськими окупантами з РСЗВ "Град" села Трьохізбєнка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 15 жовтня, на Донбасі під час ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця, батько якої служив у батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото дівчини, - пише Обозреватель. "Донька загиблого воїна "Айдара". Спочатку допомагала як волонтер, потім пішла на війну", – написав він.Подробицями поділилося у Facebook і командування 101-ї бригади."Повідомляємо про трагічну смерть нашої бойової товаришки, солдатки Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від підступної ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай із миром. Вічна Слава Героям!" – йдеться у повідомленні.Никоненко народилася у 1983 році в Миргороді Полтавської області. У військової залишилася маленька донька.Також спливли подробиці про загибель батька вбитої військовослужбовиці. Сергій Никоненко загинув 18 січня 2015 року в результаті обстрілу російськими окупантами з РСЗВ "Град" села Трьохізбєнка.

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