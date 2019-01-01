«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО

Двоє 12-річних підлітків закидали чоловіка камінням і палицями, залишивши вмирати. Неповнолітнім зловмисникам загрожують примусові виховні заходи.Підлітків затримали у місті Біляївка Одеської області, - повідомляє Кореспондент, посилаючись на Головне управління Національної поліції в Одеській області.Цього тижня в сквері біля насосної станції виявили тіло невідомого чоловіка з ознаками насильства. Згідно з висновком лікарів, його смерть наступила в результаті перелому черепа. Поліцейські встановили особу загиблого - він виявився місцевим безхатьком.Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали можливих свідків події, відпрацювали всіх, хто міг бути причетний до злочину. В результаті, поліцейські встановили підозрюваних, які жорстоко розправилися з 56-річним чоловіком - двох 12-річних підлітків."Гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється в сміттєвому баку, і вирішили "пожартувати". Деякий час підлітки переслідували потерпілого, закидаючи його камінням і палицями, а коли він, закривавлений, упав, пішли", - розповіли в главку.У ході санкціонованого обшуку за місцями проживання неповнолітніх поліцейські вилучили одяг, в якому підозрювані були в день вбивства. На цих речах - кров.Підлітки виховуються в неблагополучних сім'ях, які перебувають на обліку в соціальних службах. Їхні батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Як зазначили в поліції, враховуючи, що зловмисники не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.