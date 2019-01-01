вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО

«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО
Двоє 12-річних підлітків закидали чоловіка камінням і палицями, залишивши вмирати. Неповнолітнім зловмисникам загрожують примусові виховні заходи.

Підлітків затримали у місті Біляївка Одеської області, - повідомляє Кореспондент, посилаючись на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Цього тижня в сквері біля насосної станції виявили тіло невідомого чоловіка з ознаками насильства. Згідно з висновком лікарів, його смерть наступила в результаті перелому черепа. Поліцейські встановили особу загиблого - він виявився місцевим безхатьком.

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали можливих свідків події, відпрацювали всіх, хто міг бути причетний до злочину. В результаті, поліцейські встановили підозрюваних, які жорстоко розправилися з 56-річним чоловіком - двох 12-річних підлітків.

"Гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється в сміттєвому баку, і вирішили "пожартувати". Деякий час підлітки переслідували потерпілого, закидаючи його камінням і палицями, а коли він, закривавлений, упав, пішли", - розповіли в главку.

У ході санкціонованого обшуку за місцями проживання неповнолітніх поліцейські вилучили одяг, в якому підозрювані були в день вбивства. На цих речах - кров.



Підлітки виховуються в неблагополучних сім'ях, які перебувають на обліку в соціальних службах. Їхні батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в поліції, враховуючи, що зловмисники не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одещина, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України
Сьогодні, 02:05
Голкіпер «Динамо» переніс складну операцію і «вилетів» на тривалий термін
Сьогодні, 01:22
На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух
Сьогодні, 00:14
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Як живе родина вбивці Дарини Лук'яненко після страшної трагедії Як живе родина вбивці Дарини Лук'яненко після страшної трагедії
20 серпень, 09:41
Планував зазделегідь: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення Планував зазделегідь: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення
04 липень, 12:34
«Хай отримає по заслузі»: матір убивці 11-річної Дарини Лук'яненко відмовилася від сина. ВІДЕО «Хай отримає по заслузі»: матір убивці 11-річної Дарини Лук'яненко відмовилася від сина. ВІДЕО
21 червень, 12:29
Все було залито кров’ю: на Одещині жорстоко вбили бізнесмена Все було залито кров’ю: на Одещині жорстоко вбили бізнесмена
25 травень, 04:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Хотіли пожартувати»: двоє підлітків вбили безхатька. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
 0
Волиняни стали срібними призерами чемпіонату України
Сьогодні, 02:05
 0
Голкіпер «Динамо» переніс складну операцію і «вилетів» на тривалий термін
Сьогодні, 01:22
 0
На хімічному підприємстві Рівненщини стався вибух
Сьогодні, 00:14
 0
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿